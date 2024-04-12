Суд арестовал экс-следователя по делу бывших топ-менеджеров Merlion

13 апреля 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Фигурант дела ГК «Мерлион» останется до 12 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Одного из фигурантов дела ГК «Мерлион» о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности взяли под стражу. Басманный районный суд избрал такую меру для бывшего следователя Александра Чернова до 12 мая. «Басманный районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Александра Александровича Чернова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления-пособник), ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, до 12 мая 2024 года», сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Несколько сотрудников одного из управлений ФСБ задержали в Москве в 2023 году. По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. За крупную взятку был задержан и экс-руководитель Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Одного из фигурантов дела ГК «Мерлион» о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности взяли под стражу. Басманный районный суд избрал такую меру для бывшего следователя Александра Чернова до 12 мая. «Басманный районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Александра Александровича Чернова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления-пособник), ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, до 12 мая 2024 года», сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Несколько сотрудников одного из управлений ФСБ задержали в Москве в 2023 году. По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. За крупную взятку был задержан и экс-руководитель Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупов.