12 апреля 2024

Суд арестовал экс-следователя по делу бывших топ-менеджеров Merlion

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Мера пресечения Шимановичу в суде Центрального района. Челябинск, замок, арест, оружие, тюрьма, решетка, кобура, полиция, суд, клетка, конвой
Фигурант дела ГК «Мерлион» останется до 12 мая Фото:

Одного из фигурантов дела ГК «Мерлион» о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности взяли под стражу. Басманный районный суд избрал такую меру для бывшего следователя Александра Чернова до 12 мая.

«Басманный районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Александра Александровича Чернова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления-пособник), ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, до 12 мая 2024 года», сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

Несколько сотрудников одного из управлений ФСБ задержали в Москве в 2023 году. По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. За крупную взятку был задержан и экс-руководитель Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупов.

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Одного из фигурантов дела ГК «Мерлион» о фальсификации доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности взяли под стражу. Басманный районный суд избрал такую меру для бывшего следователя Александра Чернова до 12 мая. «Басманный районный суд удовлетворил ходатайство органов предварительного расследования и избрал в отношении Александра Александровича Чернова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 33 УК РФ (Виды соучастников преступления-пособник), ст. 303 УК РФ (Фальсификация доказательств и результатов оперативно-разыскной деятельности), меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 1 сутки, до 12 мая 2024 года», сообщает telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы». Несколько сотрудников одного из управлений ФСБ задержали в Москве в 2023 году. По версии следствия, они вымогали пять млрд рублей у руководства компании Merlion за завершение следствия. За крупную взятку был задержан и экс-руководитель Хорошевского отдела Следкома Рустам Юсупов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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