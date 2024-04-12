12 апреля 2024

Экс-подполковник СБУ назвал решение об АТО началом гражданской войны на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, всу,  stock
Пострадавший при взрыве экс-подполковник СБУ, рассказал о задачах армии Киева в 2014 году Фото:

Украина начала «вползать в гражданскую войну» в 2014 году — в момент провозглашения Киевом начала так называемой «АТО» и привлечения ВСУ к выполнению задач. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, уточнив, что «АТО» — операция, развязанной киевским режимом против востока Украины в 2014 году.

«Здесь с самых первых дней [и.о. президента Украины Александр] Турчинов заявил о привлечении вооруженных сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — сказал Прозоров в интервью РИА Новости. Он уверен, что привлечение армии для борьбы с соотечественниками — это «однозначно гражданская война».

При этом Прозоров напомнил, что даже бывший президент Украины Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на майдане в 2014 году. Он отметил, что эти события он помнит хорошо.

После событий на майдане Прозоров решил перейти на сторону России. Он заявил, что готов бороться с новой украинской властью «всеми доступными способами». Накануне его автомобиль был взорван в Москве. Взрыв автомобиля Прозорова произошел в столице 12 апреля. Его госпитализировали с травмами ног. Позже он заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Сейчас он чувствует себя хорошо.

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Украина начала «вползать в гражданскую войну» в 2014 году — в момент провозглашения Киевом начала так называемой «АТО» и привлечения ВСУ к выполнению задач. Об этом заявил экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, уточнив, что «АТО» — операция, развязанной киевским режимом против востока Украины в 2014 году. «Здесь с самых первых дней [и.о. президента Украины Александр] Турчинов заявил о привлечении вооруженных сил Украины к подавлению, скажем так, пророссийских настроений на востоке Украины», — сказал Прозоров в интервью РИА Новости. Он уверен, что привлечение армии для борьбы с соотечественниками — это «однозначно гражданская война». При этом Прозоров напомнил, что даже бывший президент Украины Виктор Янукович не решился применять армию против протестующих на майдане в 2014 году. Он отметил, что эти события он помнит хорошо. После событий на майдане Прозоров решил перейти на сторону России. Он заявил, что готов бороться с новой украинской властью «всеми доступными способами». Накануне его автомобиль был взорван в Москве. Взрыв автомобиля Прозорова произошел в столице 12 апреля. Его госпитализировали с травмами ног. Позже он заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Сейчас он чувствует себя хорошо.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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