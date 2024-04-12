Пострадавший при взрыве экс-подполковник СБУ рассказал, почему перешел на сторону России

Прозоров рассказал, что перешел на сторону РФ для борьбы с властью в Киеве

12 апреля 2024 в 18:47 Размер текста - 17 +

На Прозорова было совершено покушение в Москве Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, чей автомобиль был взорван в Москве, заявил, что принял решение перейти на сторону России еще в 2014 году после событий на майдане в Киеве. Он выразил желание бороться с новой украинской властью «всеми доступными способами». «Четко понимал, что мне с этой властью не по пути», — поделился Прозоров, добавив, что рассматривал возможность переезда с семьей в Крым. Он дал интервью РИА Новости за несколько дней до покушения. Прозоров работал в СБУ по Запорожской области и после начала «антитеррористической операции» в Донбассе был переведен в центральный аппарат СБУ в Киев. Он утверждает, что это дало ему возможность работать на российские спецслужбы, предоставляя им информацию. Новость по теме Кто такой Василий Прозоров, которого пытались взорвать в Москве в собственном автомобиле После майских праздников Прозоров отправился на свою первую ротацию в зону операции в Донбассе, около Славянска. В интервью он отметил, что последующие события лишь укрепили его уверенность в правильности выбранного им пути. Прозоров убежден, что с данной властью не было другого выхода, кроме как сражаться, поскольку правительство с самого начала не собиралось найти другие способы разрешения проблем, кроме как пролитием крови. Ранее в Западном Дегунино на парковке жилого дома на Коровинском шоссе взорвался автомобиль Прозорова. Эпицентр взрыва пришелся на водительское место. Мужчина получил травмы ног, его госпитализировали. Позже появились кадры произошедшего. На них видно, что взрыв был громким и мощным. Оперативники проводят осмотр других автомобилей на парковке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-подполковник СБУ Василий Прозоров, чей автомобиль был взорван в Москве, заявил, что принял решение перейти на сторону России еще в 2014 году после событий на майдане в Киеве. Он выразил желание бороться с новой украинской властью «всеми доступными способами». «Четко понимал, что мне с этой властью не по пути», — поделился Прозоров, добавив, что рассматривал возможность переезда с семьей в Крым. Он дал интервью РИА Новости за несколько дней до покушения. Прозоров работал в СБУ по Запорожской области и после начала «антитеррористической операции» в Донбассе был переведен в центральный аппарат СБУ в Киев. Он утверждает, что это дало ему возможность работать на российские спецслужбы, предоставляя им информацию. После майских праздников Прозоров отправился на свою первую ротацию в зону операции в Донбассе, около Славянска. В интервью он отметил, что последующие события лишь укрепили его уверенность в правильности выбранного им пути. Прозоров убежден, что с данной властью не было другого выхода, кроме как сражаться, поскольку правительство с самого начала не собиралось найти другие способы разрешения проблем, кроме как пролитием крови. Ранее в Западном Дегунино на парковке жилого дома на Коровинском шоссе взорвался автомобиль Прозорова. Эпицентр взрыва пришелся на водительское место. Мужчина получил травмы ног, его госпитализировали. Позже появились кадры произошедшего. На них видно, что взрыв был громким и мощным. Оперативники проводят осмотр других автомобилей на парковке.