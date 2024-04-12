12 апреля 2024

Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал, кто стоит за покушением на него

Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим
© Служба новостей «URA.RU»
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Голая женщина и спасатели. Екатеринбург , полицейский, фельдшер, скорая медицинская помощь
Василий Прозоров госпитализирован после взрыва Фото:

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что намерен продолжать раскрывать преступления Киева, несмотря на случившееся.

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«У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — рассказал в своем telegram-канале Василий Прозоров.

Прозоров получил ранение 12 апреля при взрыве автомобиля на севере Москве, его госпитализировали. Ранее экс-подполковник СБУ рассказал, что перешел на сторону РФ после событий на Майдане в 2014 году.

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что намерен продолжать раскрывать преступления Киева, несмотря на случившееся. «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — рассказал в своем telegram-канале Василий Прозоров. Прозоров получил ранение 12 апреля при взрыве автомобиля на севере Москве, его госпитализировали. Ранее экс-подполковник СБУ рассказал, что перешел на сторону РФ после событий на Майдане в 2014 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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