В мире Украина Экс-сотрудник СБУ Прозоров рассказал, кто стоит за покушением на него Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим 13 апреля 2024 в 00:30 Размер текста - 17 + Василий Прозоров госпитализирован после взрыва Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что намерен продолжать раскрывать преступления Киева, несмотря на случившееся. Новость по теме Что известно о покушении на поддерживающего Россию экс-сотрудника СБУ в Москве «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — рассказал в своем telegram-канале Василий Прозоров. Прозоров получил ранение 12 апреля при взрыве автомобиля на севере Москве, его госпитализировали. Ранее экс-подполковник СБУ рассказал, что перешел на сторону РФ после событий на Майдане в 2014 году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Он отметил, что намерен продолжать раскрывать преступления Киева, несмотря на случившееся. «У меня нет никаких сомнений в том, что за сегодняшним покушением на меня стоит террористический киевский режим. Но у него ничего не получилось. Я жив и здоров и буду дальше разоблачать преступления украинских властей», — рассказал в своем telegram-канале Василий Прозоров. Прозоров получил ранение 12 апреля при взрыве автомобиля на севере Москве, его госпитализировали. Ранее экс-подполковник СБУ рассказал, что перешел на сторону РФ после событий на Майдане в 2014 году. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям