12 апреля 2024

Экс-сотрудник СБУ рассказал о состоянии после покушения в Москве

Прозоров сообщил после подрыва машины, что он в порядке
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС, полиции и Росавтодора по ДТП. Челябинск, медики, скорая помощь
Прозорова госпитализировали после взрыва в его автомобиле Фото:

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что здоров после покушения, совершенного на него в Москве. По его словам, с ним все в порядке.

«Не переживайте, со мной все в порядке. Я жив, здоров; руки, ноги — все работает», — сказал Прозоров в видео, опубликованном в telegram-канале. Также он заявил, что не сомневается в причастности Киева к покушению.

Взрыв автомобиля Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. В итоге его госпитализировали. Позже он заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.

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Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что здоров после покушения, совершенного на него в Москве. По его словам, с ним все в порядке. «Не переживайте, со мной все в порядке. Я жив, здоров; руки, ноги — все работает», — сказал Прозоров в видео, опубликованном в telegram-канале. Также он заявил, что не сомневается в причастности Киева к покушению. Взрыв автомобиля Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. В итоге его госпитализировали. Позже он заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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