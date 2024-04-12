Экс-сотрудник СБУ рассказал о состоянии после покушения в Москве

Прозоров сообщил после подрыва машины, что он в порядке

13 апреля 2024 в 02:34 Размер текста - 17 +

Прозорова госпитализировали после взрыва в его автомобиле Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что здоров после покушения, совершенного на него в Москве. По его словам, с ним все в порядке. «Не переживайте, со мной все в порядке. Я жив, здоров; руки, ноги — все работает», — сказал Прозоров в видео, опубликованном в telegram-канале. Также он заявил, что не сомневается в причастности Киева к покушению. Взрыв автомобиля Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. В итоге его госпитализировали. Позже он заявил, что за покушением на него стоит киевский режим. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что здоров после покушения, совершенного на него в Москве. По его словам, с ним все в порядке. «Не переживайте, со мной все в порядке. Я жив, здоров; руки, ноги — все работает», — сказал Прозоров в видео, опубликованном в telegram-канале. Также он заявил, что не сомневается в причастности Киева к покушению. Взрыв автомобиля Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. В итоге его госпитализировали. Позже он заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.