Экс-сотрудник СБУ рассказал о состоянии после покушения в Москве

Прозорова госпитализировали после взрыва в его автомобиле
Экс-сотрудник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что здоров после покушения, совершенного на него в Москве. По его словам, с ним все в порядке.
«Не переживайте, со мной все в порядке. Я жив, здоров; руки, ноги — все работает», — сказал Прозоров в видео, опубликованном в telegram-канале. Также он заявил, что не сомневается в причастности Киева к покушению.
Взрыв автомобиля Прозорова произошел на севере Москвы 12 апреля. В итоге его госпитализировали. Позже он заявил, что за покушением на него стоит киевский режим.
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