12 апреля 2024

В Кургане проверили качество воды во время половодья

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Разное. Курган, отключение воды, вода, водопроводный кран
Вода в городе соответствует нормам Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане вода соответствует нормам, а очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».

«По состоянию на 13 апреля очистные сооружения работают в штатном режиме. Вода в Кургане соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации.

Ранее компания «Водный Союз» перешла на усиленный режим работы. Во время паводка в городе не будет плановых отключений воды, чтобы системы водоснабжения работали бесперебойно.

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В Кургане вода соответствует нормам, а очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз». «По состоянию на 13 апреля очистные сооружения работают в штатном режиме. Вода в Кургане соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации. Ранее компания «Водный Союз» перешла на усиленный режим работы. Во время паводка в городе не будет плановых отключений воды, чтобы системы водоснабжения работали бесперебойно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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