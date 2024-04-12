В Кургане проверили качество воды во время половодья

Вода в городе соответствует нормам
новость из сюжетаПаводок-2024 в Курганской области
В Кургане вода соответствует нормам, а очистные сооружения водопровода Арбинка работают в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Водный Союз».
«По состоянию на 13 апреля очистные сооружения работают в штатном режиме. Вода в Кургане соответствует нормам», — сообщили в telegram-канале организации.
Ранее компания «Водный Союз» перешла на усиленный режим работы. Во время паводка в городе не будет плановых отключений воды, чтобы системы водоснабжения работали бесперебойно.
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