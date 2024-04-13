Жители ХМАО помогут Курганской области бороться с паводками

Добровольцы Гумкорпуса из Ханты-Мансийска отправились на борьбу с паводками в Курганскую область. Волонтеры будут строить заграждения, а также сопровождать эвакуированных. Об этом сообщило правительство ХМАО.
«Первая группа югорчан выехала из Ханты-Мансийска для помощи жителям подтопленных территорий. Добровольцы примут участие в строительстве специальных заграждений, чтобы предотвратить распространение воды», — написало правительство региона в telegram-канале.
Кроме того, волонтеры будут оказывать адресную помощь. Им предстоит сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения.
В Курганской области 678 домов и приусадебных участков были затоплены. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы. Для помощи людям в город привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника поможет доставлять грузы, а также эвакуировать людей. Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов.
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