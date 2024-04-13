Жители ХМАО помогут Курганской области бороться с паводками

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Звериноголовское. Курган, двор, эвакуация, деревня, участок, половодье, паводок, наводнение, потоп
Добровольцы будут сопровождать эвакуированных в ПВР Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Добровольцы Гумкорпуса из Ханты-Мансийска отправились на борьбу с паводками в Курганскую область. Волонтеры будут строить заграждения, а также сопровождать эвакуированных. Об этом сообщило правительство ХМАО.

«Первая группа югорчан выехала из Ханты-Мансийска для помощи жителям подтопленных территорий. Добровольцы примут участие в строительстве специальных заграждений, чтобы предотвратить распространение воды», — написало правительство региона в telegram-канале.

Кроме того, волонтеры будут оказывать адресную помощь. Им предстоит сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения.

В Курганской области 678 домов и приусадебных участков были затоплены. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы. Для помощи людям в город привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника поможет доставлять грузы, а также эвакуировать людей. Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов.

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Добровольцы Гумкорпуса из Ханты-Мансийска отправились на борьбу с паводками в Курганскую область. Волонтеры будут строить заграждения, а также сопровождать эвакуированных. Об этом сообщило правительство ХМАО. «Первая группа югорчан выехала из Ханты-Мансийска для помощи жителям подтопленных территорий. Добровольцы примут участие в строительстве специальных заграждений, чтобы предотвратить распространение воды», — написало правительство региона в telegram-канале. Кроме того, волонтеры будут оказывать адресную помощь. Им предстоит сопровождать эвакуированных жителей в пунктах временного размещения. В Курганской области 678 домов и приусадебных участков были затоплены. Губернатор региона Вадим Шумков сообщил, что правобережная часть Кургана вместе с СНТ может быть затоплена в случае повреждения дамбы. Для помощи людям в город привезли плавающий транспортер ПТС-2. Эта спецтехника поможет доставлять грузы, а также эвакуировать людей. Шумков заявил, что из-за непредсказуемости паводка у жителей может не получится переждать опасный период на крышах своих домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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