Шумков дал сотрудникам МЧС направление, откуда принудительно эвакуировать людей. Видео

13 апреля 2024 в 13:47 Размер текста - 17 +

Губернатор Шумков обратился с просьбой к сотрудникам МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников МЧС и представителей других госструктур уводить людей от дамбы в центре, если уровень воды превысит 11 метров. Об этом Шумков заявил во время встречи сотрудников правительства и МЧС с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, сообщается в telegram-канале областного правительства. «Если, не дай бог, уровень воды будет выше 11 метров, вода пойдет в центральную часть города, и мы будем понимать, что уже работа на дамбе бесполезна, необходимо будет просто выстроить в цепочку, всех, кто в автобусе. Идти от дамбы в центре и уводить тех людей, которые проживают в домах», — обратился Шумков к сотрудникам МЧС и другим собравшимся. Ранее губернатор Вадим Шумков заявлял, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета, составит от девяти до 11 метров. В Кургане, по оценкам синоптиков, пик Тобола будет в районе девяти метров. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников МЧС и представителей других госструктур уводить людей от дамбы в центре, если уровень воды превысит 11 метров. Об этом Шумков заявил во время встречи сотрудников правительства и МЧС с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, сообщается в telegram-канале областного правительства. «Если, не дай бог, уровень воды будет выше 11 метров, вода пойдет в центральную часть города, и мы будем понимать, что уже работа на дамбе бесполезна, необходимо будет просто выстроить в цепочку, всех, кто в автобусе. Идти от дамбы в центре и уводить тех людей, которые проживают в домах», — обратился Шумков к сотрудникам МЧС и другим собравшимся. Ранее губернатор Вадим Шумков заявлял, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета, составит от девяти до 11 метров. В Кургане, по оценкам синоптиков, пик Тобола будет в районе девяти метров. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.