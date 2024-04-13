Шумков дал сотрудникам МЧС направление, откуда принудительно эвакуировать людей. Видео

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День рождения Курганской области. Курган, шумков вадим, топ
Губернатор Шумков обратился с просьбой к сотрудникам МЧС Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников МЧС и представителей других госструктур уводить людей от дамбы в центре, если уровень воды превысит 11 метров. Об этом Шумков заявил во время встречи сотрудников правительства и МЧС с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, сообщается в telegram-канале областного правительства.

«Если, не дай бог, уровень воды будет выше 11 метров, вода пойдет в центральную часть города, и мы будем понимать, что уже работа на дамбе бесполезна, необходимо будет просто выстроить в цепочку, всех, кто в автобусе. Идти от дамбы в центре и уводить тех людей, которые проживают в домах», — обратился Шумков к сотрудникам МЧС и другим собравшимся.

Ранее губернатор Вадим Шумков заявлял, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета, составит от девяти до 11 метров. В Кургане, по оценкам синоптиков, пик Тобола будет в районе девяти метров. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков попросил сотрудников МЧС и представителей других госструктур уводить людей от дамбы в центре, если уровень воды превысит 11 метров. Об этом Шумков заявил во время встречи сотрудников правительства и МЧС с министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным, сообщается в telegram-канале областного правительства. «Если, не дай бог, уровень воды будет выше 11 метров, вода пойдет в центральную часть города, и мы будем понимать, что уже работа на дамбе бесполезна, необходимо будет просто выстроить в цепочку, всех, кто в автобусе. Идти от дамбы в центре и уводить тех людей, которые проживают в домах», — обратился Шумков к сотрудникам МЧС и другим собравшимся. Ранее губернатор Вадим Шумков заявлял, что уровень воды в Тоболе, по данным Росгидромета, составит от девяти до 11 метров. В Кургане, по оценкам синоптиков, пик Тобола будет в районе девяти метров. Следить за актуальной информацией о паводке можно в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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