Курганское село, полностью отрезанное от большой земли, засадят тысячами сосен. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган, река, потоп, половодье, паводок, наводнение, стихийное бедствие, разлив
Саженцы сосны в Усть-Уйское привозят сотрудники лесхоза Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Представители лесхоза, несмотря на паводок, продолжают привозить в село Усть-Уйское саженцы сосны. Сейчас дорога к селу перекрыто водой реки Уй. Корреспонденты URA.RU узнали, зачем даже в такое время сотрудники организации привозят саженцы.

«Мы перегружаем, привозим и здесь закладываем снежный пут. По времени ждем, время подходит, приезжаем и садим лес», — рассказал URA сотрудник лесхоза. Он пояснил, что место, где сажают сосны не попадают в зону подтопления, поэтому паводок не влияет на график организации.

Жители села привыкли к почти ежегодны паводкам. Чтобы в это время добираться до большой земли, они используют самодельный баркас. Разлив реки не отпугнул даже жителя Челябинска, которые купил здесь дом. За ситуацией, связанной с паводком, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган
Места, где будут сажать сосны, находятся вне зоны подтопления
Фото:
Последствия разлива реки Уй в Целинном районе в селе Усть-Уйское. Курган
Саженцы перевозят на самодельном баркасе, который используют местные жители
Фото:

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Представители лесхоза, несмотря на паводок, продолжают привозить в село Усть-Уйское саженцы сосны. Сейчас дорога к селу перекрыто водой реки Уй. Корреспонденты URA.RU узнали, зачем даже в такое время сотрудники организации привозят саженцы. «Мы перегружаем, привозим и здесь закладываем снежный пут. По времени ждем, время подходит, приезжаем и садим лес», — рассказал URA сотрудник лесхоза. Он пояснил, что место, где сажают сосны не попадают в зону подтопления, поэтому паводок не влияет на график организации. Жители села привыкли к почти ежегодны паводкам. Чтобы в это время добираться до большой земли, они используют самодельный баркас. Разлив реки не отпугнул даже жителя Челябинска, которые купил здесь дом. За ситуацией, связанной с паводком, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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