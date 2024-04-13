Курганское село, полностью отрезанное от большой земли, засадят тысячами сосен. Фото, видео

13 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Саженцы сосны в Усть-Уйское привозят сотрудники лесхоза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Представители лесхоза, несмотря на паводок, продолжают привозить в село Усть-Уйское саженцы сосны. Сейчас дорога к селу перекрыто водой реки Уй. Корреспонденты URA.RU узнали, зачем даже в такое время сотрудники организации привозят саженцы. «Мы перегружаем, привозим и здесь закладываем снежный пут. По времени ждем, время подходит, приезжаем и садим лес», — рассказал URA сотрудник лесхоза. Он пояснил, что место, где сажают сосны не попадают в зону подтопления, поэтому паводок не влияет на график организации. Жители села привыкли к почти ежегодны паводкам. Чтобы в это время добираться до большой земли, они используют самодельный баркас. Разлив реки не отпугнул даже жителя Челябинска, которые купил здесь дом. За ситуацией, связанной с паводком, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU. Места, где будут сажать сосны, находятся вне зоны подтопления Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Саженцы перевозят на самодельном баркасе, который используют местные жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители лесхоза, несмотря на паводок, продолжают привозить в село Усть-Уйское саженцы сосны. Сейчас дорога к селу перекрыто водой реки Уй. Корреспонденты URA.RU узнали, зачем даже в такое время сотрудники организации привозят саженцы. «Мы перегружаем, привозим и здесь закладываем снежный пут. По времени ждем, время подходит, приезжаем и садим лес», — рассказал URA сотрудник лесхоза. Он пояснил, что место, где сажают сосны не попадают в зону подтопления, поэтому паводок не влияет на график организации. Жители села привыкли к почти ежегодны паводкам. Чтобы в это время добираться до большой земли, они используют самодельный баркас. Разлив реки не отпугнул даже жителя Челябинска, которые купил здесь дом. За ситуацией, связанной с паводком, можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.