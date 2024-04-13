Челябинец объяснил, почему купил дом в курганском селе, которое страдает от наводнений. Видео

Челябинец купил дом в курганском селе, несмотря на наводнения

13 апреля 2024 в 12:40 Размер текста - 17 +

Челябинец Александр Мальцев живет в Усть-Уйском каждое лето Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Житель Челябинска Александр Мальцев, у которого есть дом в селе Усть-Уйском Курганской области, регулярно ездит туда отдыхать, несмотря на то, что почти ежегодно вода отрезает село от остального региона. Об этом URA.RU рассказал сам Мальцев и объяснил, чем ему нравится село. «Мой дом тоже попал под подтопление. Ранее купил здесь домик, сам проживаю в Челябинске. Здесь абсолютно хорошие люди, поэтому мне здесь комфортно. Это мой второй дом. На лето я уезжаю сюда», — поделился Мальцев. Он также отметил, что местные жители всегда готовы помочь, а маленькие дети на улицах здороваются. Помимо этому, ему нравятся в селе природа, воздух и тишина. Жители Усть-Уйского из-за регулярных паводков более 20 лет назад сделали самодельный баркас, на котором преодолевают переправу. За переправой следят специалисты областной службы спасения. Актуальную информацию о ситуации с паводком можно увидеть в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска Александр Мальцев, у которого есть дом в селе Усть-Уйском Курганской области, регулярно ездит туда отдыхать, несмотря на то, что почти ежегодно вода отрезает село от остального региона. Об этом URA.RU рассказал сам Мальцев и объяснил, чем ему нравится село. «Мой дом тоже попал под подтопление. Ранее купил здесь домик, сам проживаю в Челябинске. Здесь абсолютно хорошие люди, поэтому мне здесь комфортно. Это мой второй дом. На лето я уезжаю сюда», — поделился Мальцев. Он также отметил, что местные жители всегда готовы помочь, а маленькие дети на улицах здороваются. Помимо этому, ему нравятся в селе природа, воздух и тишина. Жители Усть-Уйского из-за регулярных паводков более 20 лет назад сделали самодельный баркас, на котором преодолевают переправу. За переправой следят специалисты областной службы спасения. Актуальную информацию о ситуации с паводком можно увидеть в онлайн-трансляции URA.RU.