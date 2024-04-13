Власти Кургана объяснили, кто из подавших заявления на матпомощь, не получит ее

Власти Кургана уточнили критерии для получения материальной помощи

13 апреля 2024 в 15:23 Размер текста - 17 +

Более половины заявлений на выплаты поступили от курганцев, чьи дома не затронуты водой Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Власти Кургана уточнили критерии для получения материальной помощи от 10 тысяч рублей пострадавшим от паводка, исключив тех, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, но еще не затронуты водой. Об этом пишет председатель курганской городской думы Игорь Прозоров в своем telegram-канале. «Друзья, выплата от государства предназначена для тех, кто действительно пострадал от паводка. Деньги выплачиваются, если уже подтоплен жилой дом и вы в нем зарегистрированы или подтвердите факт проживания. А проводимая в превентивных мерах эвакуация из дома, который находится в зоне возможного подтопления, не является основанием для получения выплаты», — пишет Прозоров. Как отметил спикер гордумы, в Курганской области за несколько дней поступило около 1 тысячи заявлений на получение финансовой помощи. Более половины из них — от жителей Кургана и Белозерского округа, где вода еще не дошла до домов. Ранее URA.RU писало, что пострадавшим от наводнения курганцам выплатят от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени, как пострадал дом. На 13 апреля, как сообщали в областном правительстве, были перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим. Также сообщалось, что властями региона было принято решение выдать всем сотрудникам бюджетной сферы и муниципальным госслужащим, проживающим в зонах потенциального потопления, выдать авансы за апрель превентивно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кургана уточнили критерии для получения материальной помощи от 10 тысяч рублей пострадавшим от паводка, исключив тех, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, но еще не затронуты водой. Об этом пишет председатель курганской городской думы Игорь Прозоров в своем telegram-канале. «Друзья, выплата от государства предназначена для тех, кто действительно пострадал от паводка. Деньги выплачиваются, если уже подтоплен жилой дом и вы в нем зарегистрированы или подтвердите факт проживания. А проводимая в превентивных мерах эвакуация из дома, который находится в зоне возможного подтопления, не является основанием для получения выплаты», — пишет Прозоров. Как отметил спикер гордумы, в Курганской области за несколько дней поступило около 1 тысячи заявлений на получение финансовой помощи. Более половины из них — от жителей Кургана и Белозерского округа, где вода еще не дошла до домов. Ранее URA.RU писало, что пострадавшим от наводнения курганцам выплатят от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от степени, как пострадал дом. На 13 апреля, как сообщали в областном правительстве, были перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим. Также сообщалось, что властями региона было принято решение выдать всем сотрудникам бюджетной сферы и муниципальным госслужащим, проживающим в зонах потенциального потопления, выдать авансы за апрель превентивно.