Первый российский регион отказался от Парада Победы

Губернатор Ведерников: Псковская область отказалась от проведения Парада Победы

13 апреля 2024 в 17:04 Размер текста - 17 +

Отмена Парада Победы связана с обеспечением безопасности жителей, заявил Михаил Ведерников Фото: Владимир Андреев © URA.RU Парада Победы в Псковской области не будет, как и других массовых мероприятий. Это связано с угрозой безопасности жителей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий, в частности, Парада Победа целесообразно в этом году отказаться», — написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале . Новость по теме Парад Победы 2023: где и во сколько смотреть. Карта По его словам, главный вызов сейчас — это обеспечение безопасности местных жителей. Мероприятия будут, только в менее крупных форматах. Ведерников также сообщил о выплатах в 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее ВСУ несколько раз пытались нанести удар по Псковской области. В Минобороны РФ сообщали о сбитых беспилотниках. Подробности — в материале URA.RU. Псковская область уже второй год подряд отказывается от проведения Парада Победы. В 2023 году мероприятия не состоялись еще и в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмене, Калуге, Саратове, Липецке, Брянске, Краснодаре, Керчи, Сочи, Севастополе, Симферополе, Белгороде и других городах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Парада Победы в Псковской области не будет, как и других массовых мероприятий. Это связано с угрозой безопасности жителей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий, в частности, Парада Победа целесообразно в этом году отказаться», — написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале. По его словам, главный вызов сейчас — это обеспечение безопасности местных жителей. Мероприятия будут, только в менее крупных форматах. Ведерников также сообщил о выплатах в 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее ВСУ несколько раз пытались нанести удар по Псковской области. В Минобороны РФ сообщали о сбитых беспилотниках. Подробности — в материале URA.RU. Псковская область уже второй год подряд отказывается от проведения Парада Победы. В 2023 году мероприятия не состоялись еще и в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмене, Калуге, Саратове, Липецке, Брянске, Краснодаре, Керчи, Сочи, Севастополе, Симферополе, Белгороде и других городах.