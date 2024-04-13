Первый российский регион отказался от Парада Победы

Губернатор Ведерников: Псковская область отказалась от проведения Парада Победы
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Парад Победы 2023 9 мая на Красной площади в Москве. Москва, парад победы, военный
Отмена Парада Победы связана с обеспечением безопасности жителей, заявил Михаил Ведерников Фото:

Парада Победы в Псковской области не будет, как и других массовых мероприятий. Это связано с угрозой безопасности жителей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий, в частности, Парада Победа целесообразно в этом году отказаться», — написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале.

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По его словам, главный вызов сейчас — это обеспечение безопасности местных жителей. Мероприятия будут, только в менее крупных форматах. Ведерников также сообщил о выплатах в 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.

Ранее ВСУ несколько раз пытались нанести удар по Псковской области. В Минобороны РФ сообщали о сбитых беспилотниках. Подробности — в материале URA.RU.

Псковская область уже второй год подряд отказывается от проведения Парада Победы. В 2023 году мероприятия не состоялись еще и в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмене, Калуге, Саратове, Липецке, Брянске, Краснодаре, Керчи, Сочи, Севастополе, Симферополе, Белгороде и других городах.

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Парада Победы в Псковской области не будет, как и других массовых мероприятий. Это связано с угрозой безопасности жителей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. «В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий, в частности, Парада Победа целесообразно в этом году отказаться», — написал Михаил Ведерников в своем telegram-канале. По его словам, главный вызов сейчас — это обеспечение безопасности местных жителей. Мероприятия будут, только в менее крупных форматах. Ведерников также сообщил о выплатах в 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны. Ранее ВСУ несколько раз пытались нанести удар по Псковской области. В Минобороны РФ сообщали о сбитых беспилотниках. Подробности — в материале URA.RU. Псковская область уже второй год подряд отказывается от проведения Парада Победы. В 2023 году мероприятия не состоялись еще и в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмене, Калуге, Саратове, Липецке, Брянске, Краснодаре, Керчи, Сочи, Севастополе, Симферополе, Белгороде и других городах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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