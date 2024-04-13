Первый российский регион отказался от Парада Победы

Парада Победы в Псковской области не будет, как и других массовых мероприятий. Это связано с угрозой безопасности жителей, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.
«В закрытом режиме заслушали позицию правоохранительного блока. Приняли решение, что от наиболее массовых мероприятий, в частности, Парада Победа целесообразно в этом году отказаться», — написал Михаил Ведерников в своем
По его словам, главный вызов сейчас — это обеспечение безопасности местных жителей. Мероприятия будут, только в менее крупных форматах. Ведерников также сообщил о выплатах в 10 тысяч рублей для ветеранов Великой Отечественной войны.
Ранее ВСУ несколько раз пытались нанести удар по Псковской области. В Минобороны РФ сообщали о сбитых беспилотниках. Подробности — в материале URA.RU.
Псковская область уже второй год подряд отказывается от проведения Парада Победы. В 2023 году мероприятия не состоялись еще и в Сургуте, Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Тюмене, Калуге, Саратове, Липецке, Брянске, Краснодаре, Керчи, Сочи, Севастополе, Симферополе, Белгороде и других городах.
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