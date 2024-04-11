Как далеко долетают украинские беспилотники в 2024 году. Карта

Глава Мордовии Здунов сообщил о двух сбитых над регионом беспилотниках

11 апреля 2024 в 18:30 Размер текста - 17 +

Один из сбитых над Мордовией дронов был самолетного типа, сказал Артем Здунов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина 11 апреля попыталась атаковать республику Мордовию. Над регионом сбиты два дрона. До этого Киев попыталась атаковать Татарстан. До куда беспилотники ВСУ долетали за все время спецоперации и зачем Киев применяет такую тактику — в материале URA.RU. Беспилотники над Мордовией В ночь на 11 апреля ПВО уничтожило два беспилотных летательных аппарата в небе над Мордовией. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Это первая попытка Украины атаковать Республику. По информации ведомства, за ночь по всей территории РФ было сбито 12 дронов ВСУ. Глава Республики Артем Здунов сообщил, что беспилотник самолетного типа сбил сбит над Мордовией в ночь на 11 апреля. Всего было сбито два дрона. Он подчеркнул, что никто не пострадал. Атаки ВСУ на Татарстан В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что 2 апреля дроны совершили атаки на предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Серьезных разрушений не было зафиксировано. По информации минздрава республики, число пострадавших достигло 13 человек, среди них — двое несовершеннолетних. Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за атаку. Целью операции был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха». Удары по Санкт-Петербургу Впервые ВСУ устроили атаку на Ленинградскую область в ночь на 18 января. Это стало причиной введения ограничений на полеты в аэропорту Пулково по плану «Ковер». Беспилотник, сбитый над Угольной гаванью в Санкт-Петербурге, упал в Финский залив без нанесения ущерба. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помогли нейтрализовать угрозу, после того как информация о БПЛА была передана из Твери. Предполагается, что дрон пролетел через несколько российских областей, начиная с Украины. Владимир Рогов из движения «Мы — вместе с Россией» утверждал, что целью беспилотника был нефтяной терминал в Петербурге, однако представители терминала опровергли сообщения о пожаре и заявили о нормальной работе предприятия. Вторая атака произошла в ночь на 31 января. Жители Санкт-Петербурга ощутили дрожание стен и окон, вызванное громкими звуками, похожими на взрывы. Сообщения об этом поступили из разных районов города. По информации издания «Фонтанки», источником ночного беспокойства стала работа системы ПВО, которая сбила беспилотник над Ленинградской областью. Инцидент произошел вблизи нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут», где в результате падения дрона возник пожар, быстро ликвидированный спасателями. Видеоматериалы с места событий показали повреждения зданий и автомобилей. Минобороны России на вечер 31 января не дало официальных комментариев, однако подтвердило поражение украинского дрона в Псковской области. В аэропорту Пулково были временно ограничены полеты. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате инцидента на промышленной площадке в Невском районе были привлечены силовые структуры, чтобы расследовать происшествие. Третья атака случилась 2 марта. В жилой дом Красногвардейского района Санкт-Петербурга влетел беспилотник, который, по данным очевидцев, прилетел по направлению из Ладожского озера. Предполагаемой целью атаки могла быть нефтебаза «Ручьи», расположенная неподалеку от места падения дрона. По информации «Фонтанки», к 3 марта число пострадавших в результате инцидента достигло восьми человек. На следующий день было возбуждено уголовное дело по факту теракта. В ходе массированной атаки на Ленинградскую область 2 марта было зафиксировано семь дронов-камикадзе. Один из них упал на жилой дом, другой был сбит над портом, а оставшиеся пять были уничтожены в воздухе. 3 марта на территории нефтяного терминала был найден еще один беспилотник с 20 килограммами взрывчатки, который удалось обезвредить без последствий для людей. Москва ВСУ предприняли попытку атаковать цели в Москве и Московской области с использованием беспилотника 19 августа 2023 года. Об успешном пресечении атаки сообщило Минобороны России, указав на нейтрализацию угрозы. От падения дрона никто не пострадал, разрушений нет. Обстрел приграничных регионов Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники и ракеты для атак по приграничным территориям РФ. Так накануне силы противовоздушной обороны РФ отразили пять атак украинских БПЛА на территорию Брянской области. Ранее еще было уничтожено 12 украинских дронов над Белгородской и три над Брянской областями. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украина 11 апреля попыталась атаковать республику Мордовию. Над регионом сбиты два дрона. До этого Киев попыталась атаковать Татарстан. До куда беспилотники ВСУ долетали за все время спецоперации и зачем Киев применяет такую тактику — в материале URA.RU. В ночь на 11 апреля ПВО уничтожило два беспилотных летательных аппарата в небе над Мордовией. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Это первая попытка Украины атаковать Республику. По информации ведомства, за ночь по всей территории РФ было сбито 12 дронов ВСУ. Глава Республики Артем Здунов сообщил, что беспилотник самолетного типа сбил сбит над Мордовией в ночь на 11 апреля. Всего было сбито два дрона. Он подчеркнул, что никто не пострадал. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что 2 апреля дроны совершили атаки на предприятия в городах Елабуга и Нижнекамск (Татарстан). Серьезных разрушений не было зафиксировано. По информации минздрава республики, число пострадавших достигло 13 человек, среди них — двое несовершеннолетних. Главное управление разведки (ГУР) Украины взяло на себя ответственность за атаку. Целью операции был завод по производству дронов «Герань-2», однако удар был совершен по общежитию «Алабуга Политеха». Впервые ВСУ устроили атаку на Ленинградскую область в ночь на 18 января. Это стало причиной введения ограничений на полеты в аэропорту Пулково по плану «Ковер». Беспилотник, сбитый над Угольной гаванью в Санкт-Петербурге, упал в Финский залив без нанесения ущерба. Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) помогли нейтрализовать угрозу, после того как информация о БПЛА была передана из Твери. Предполагается, что дрон пролетел через несколько российских областей, начиная с Украины. Владимир Рогов из движения «Мы — вместе с Россией» утверждал, что целью беспилотника был нефтяной терминал в Петербурге, однако представители терминала опровергли сообщения о пожаре и заявили о нормальной работе предприятия. Вторая атака произошла в ночь на 31 января. Жители Санкт-Петербурга ощутили дрожание стен и окон, вызванное громкими звуками, похожими на взрывы. Сообщения об этом поступили из разных районов города. По информации издания «Фонтанки», источником ночного беспокойства стала работа системы ПВО, которая сбила беспилотник над Ленинградской областью. Инцидент произошел вблизи нефтеперерабатывающего завода «Невский мазут», где в результате падения дрона возник пожар, быстро ликвидированный спасателями. Видеоматериалы с места событий показали повреждения зданий и автомобилей. Минобороны России на вечер 31 января не дало официальных комментариев, однако подтвердило поражение украинского дрона в Псковской области. В аэропорту Пулково были временно ограничены полеты. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в результате инцидента на промышленной площадке в Невском районе были привлечены силовые структуры, чтобы расследовать происшествие. Третья атака случилась 2 марта. В жилой дом Красногвардейского района Санкт-Петербурга влетел беспилотник, который, по данным очевидцев, прилетел по направлению из Ладожского озера. Предполагаемой целью атаки могла быть нефтебаза «Ручьи», расположенная неподалеку от места падения дрона. По информации «Фонтанки», к 3 марта число пострадавших в результате инцидента достигло восьми человек. На следующий день было возбуждено уголовное дело по факту теракта. В ходе массированной атаки на Ленинградскую область 2 марта было зафиксировано семь дронов-камикадзе. Один из них упал на жилой дом, другой был сбит над портом, а оставшиеся пять были уничтожены в воздухе. 3 марта на территории нефтяного терминала был найден еще один беспилотник с 20 килограммами взрывчатки, который удалось обезвредить без последствий для людей. ВСУ предприняли попытку атаковать цели в Москве и Московской области с использованием беспилотника 19 августа 2023 года. Об успешном пресечении атаки сообщило Минобороны России, указав на нейтрализацию угрозы. От падения дрона никто не пострадал, разрушений нет. Вооруженные силы Украины активно используют беспилотники и ракеты для атак по приграничным территориям РФ. Так накануне силы противовоздушной обороны РФ отразили пять атак украинских БПЛА на территорию Брянской области. Ранее еще было уничтожено 12 украинских дронов над Белгородской и три над Брянской областями.