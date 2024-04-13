Эксперт раскрыл, выгодно ли вкладывать деньги в парковочные места

«Коммерсант»: инвестиции в машиноместо доходнее, чем в крупную недвижимость

13 апреля 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

Срок окупаемости инвестиций в парковочное место составляет от восьми до десяти лет, отметил Андрей Соловьев Фото: Размик Закарян © URA.RU Инвестиции в парковочные места — это выгодно, потому что они облагаются меньшим налогом и стоят меньше, чем квартиры. Об этом заявил партнер NF Group Андрей Соловьев. «Недвижимость — это часть нашей жизни, часть инвестиционного процесса. А машиноместа обладают достаточно удобной формой, они не облагаются большим налогом, они не требуют больших затрат как квартира», — поделился Андрей Соловьев в интервью газете «Коммерсант». По его словам, такие затраты окупятся примерно за восемь лет. Это при условии, что место будет сдаваться в аренду, ведь такое позволить себе могут многие. По данным РБК, средняя стоимость машиноместа в Москве находится в районе 3,3 миллиона рублей. Ранее в некоторых регионах РФ резко увеличился спрос на покупку машиноместа. Например, это произошло в Челябинской и Тюменской областях. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов сообщил URA.RU, что привлекательность аренды также выросла. Это связано с параллельным импортом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Инвестиции в парковочные места — это выгодно, потому что они облагаются меньшим налогом и стоят меньше, чем квартиры. Об этом заявил партнер NF Group Андрей Соловьев. «Недвижимость — это часть нашей жизни, часть инвестиционного процесса. А машиноместа обладают достаточно удобной формой, они не облагаются большим налогом, они не требуют больших затрат как квартира», — поделился Андрей Соловьев в интервью газете «Коммерсант». По его словам, такие затраты окупятся примерно за восемь лет. Это при условии, что место будет сдаваться в аренду, ведь такое позволить себе могут многие. По данным РБК, средняя стоимость машиноместа в Москве находится в районе 3,3 миллиона рублей. Ранее в некоторых регионах РФ резко увеличился спрос на покупку машиноместа. Например, это произошло в Челябинской и Тюменской областях. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов сообщил URA.RU, что привлекательность аренды также выросла. Это связано с параллельным импортом.