Эксперт раскрыл, выгодно ли вкладывать деньги в парковочные места

«Коммерсант»: инвестиции в машиноместо доходнее, чем в крупную недвижимость
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Экскурсия по ЖК "Форум-сити". Екатеринбург, паркинг, подземная парковка, элитное авто, элитный автомобиль, дорогая машина, парковка
Срок окупаемости инвестиций в парковочное место составляет от восьми до десяти лет, отметил Андрей Соловьев Фото:

Инвестиции в парковочные места — это выгодно, потому что они облагаются меньшим налогом и стоят меньше, чем квартиры. Об этом заявил партнер NF Group Андрей Соловьев.

«Недвижимость — это часть нашей жизни, часть инвестиционного процесса. А машиноместа обладают достаточно удобной формой, они не облагаются большим налогом, они не требуют больших затрат как квартира», — поделился Андрей Соловьев в интервью газете «Коммерсант».

По его словам, такие затраты окупятся примерно за восемь лет. Это при условии, что место будет сдаваться в аренду, ведь такое позволить себе могут многие. По данным РБК, средняя стоимость машиноместа в Москве находится в районе 3,3 миллиона рублей.

Ранее в некоторых регионах РФ резко увеличился спрос на покупку машиноместа. Например, это произошло в Челябинской и Тюменской областях. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов сообщил URA.RU, что привлекательность аренды также выросла. Это связано с параллельным импортом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Инвестиции в парковочные места — это выгодно, потому что они облагаются меньшим налогом и стоят меньше, чем квартиры. Об этом заявил партнер NF Group Андрей Соловьев. «Недвижимость — это часть нашей жизни, часть инвестиционного процесса. А машиноместа обладают достаточно удобной формой, они не облагаются большим налогом, они не требуют больших затрат как квартира», — поделился Андрей Соловьев в интервью газете «Коммерсант». По его словам, такие затраты окупятся примерно за восемь лет. Это при условии, что место будет сдаваться в аренду, ведь такое позволить себе могут многие. По данным РБК, средняя стоимость машиноместа в Москве находится в районе 3,3 миллиона рублей. Ранее в некоторых регионах РФ резко увеличился спрос на покупку машиноместа. Например, это произошло в Челябинской и Тюменской областях. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов сообщил URA.RU, что привлекательность аренды также выросла. Это связано с параллельным импортом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...