Эксперт раскрыл, выгодно ли вкладывать деньги в парковочные места

Инвестиции в парковочные места — это выгодно, потому что они облагаются меньшим налогом и стоят меньше, чем квартиры. Об этом заявил партнер NF Group Андрей Соловьев.
«Недвижимость — это часть нашей жизни, часть инвестиционного процесса. А машиноместа обладают достаточно удобной формой, они не облагаются большим налогом, они не требуют больших затрат как квартира», — поделился Андрей Соловьев в интервью газете «Коммерсант».
По его словам, такие затраты окупятся примерно за восемь лет. Это при условии, что место будет сдаваться в аренду, ведь такое позволить себе могут многие. По данным РБК, средняя стоимость машиноместа в Москве находится в районе 3,3 миллиона рублей.
Ранее в некоторых регионах РФ резко увеличился спрос на покупку машиноместа. Например, это произошло в Челябинской и Тюменской областях. Руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов сообщил URA.RU, что привлекательность аренды также выросла. Это связано с параллельным импортом.
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