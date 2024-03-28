Тюменцы стали в 2,5 раза чаще арендовать машиноместа из-за параллельного импорта

29 марта 2024 в 04:25 Размер текста - 17 +

У тюменцев вырос интерес к приобретению машиномест на 65% Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Тюменской области в феврале 2024 года спрос на приобретение машиномест вырос на 65%, а в сегменте аренды — более чем в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. При этом рост спроса связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «В феврале 2024 года в Тюменской области объем доступных для покупки машиномест увеличился на 12%, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В сегменте аренды данного вида недвижимости мы также отмечаем увеличение количества объявлений на 16% за год. Интерес к приобретению вырос на 65%, а в сегменте аренды — более чем в 2,5 раза», — рассказал Изотов. Как рассказал эксперт, Тюменская область является «географическим сердцем России». Регион граничит с восточными странами и выступает центром логистических путей, которые связывают ближнее зарубежье и западную часть страны. Кроме того, область напрямую соседствует с Казахстаном — лидером параллельного импорта последних двух лет. В связи с этим, по мнению экспертов, рост спроса на машиноместа связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Так, сейчас есть острая необходимость во временном паркинге для автомобилей, приходящих из восточных зарубежных стран, для дальнейшей транспортировки по России. По данным «Авито Недвижимости», в феврале этого года стоимость покупки машиноместа в регионе стала стоить в среднем 470 тысяч рублей, что на 4% ниже в сравнении с годом ранее. В то же время арендная ставка составила четыре тысячи рублей (+33% год к году). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области в феврале 2024 года спрос на приобретение машиномест вырос на 65%, а в сегменте аренды — более чем в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом. При этом рост спроса связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Об этом URA.RU сообщил руководитель категории коммерческой недвижимости на «Авито» Олег Изотов. «В феврале 2024 года в Тюменской области объем доступных для покупки машиномест увеличился на 12%, в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. В сегменте аренды данного вида недвижимости мы также отмечаем увеличение количества объявлений на 16% за год. Интерес к приобретению вырос на 65%, а в сегменте аренды — более чем в 2,5 раза», — рассказал Изотов. Как рассказал эксперт, Тюменская область является «географическим сердцем России». Регион граничит с восточными странами и выступает центром логистических путей, которые связывают ближнее зарубежье и западную часть страны. Кроме того, область напрямую соседствует с Казахстаном — лидером параллельного импорта последних двух лет. В связи с этим, по мнению экспертов, рост спроса на машиноместа связан с развитием восточного автобизнеса и параллельного импорта. Так, сейчас есть острая необходимость во временном паркинге для автомобилей, приходящих из восточных зарубежных стран, для дальнейшей транспортировки по России. По данным «Авито Недвижимости», в феврале этого года стоимость покупки машиноместа в регионе стала стоить в среднем 470 тысяч рублей, что на 4% ниже в сравнении с годом ранее. В то же время арендная ставка составила четыре тысячи рублей (+33% год к году).