«Хезболлах» выпустила десятки ракет по Голанским высотам

14 апреля 2024 в 03:28 Размер текста - 17 +

«Хезболлах» выпустила десятки ракет «Катюша» по позициям и штабу ПВО Израиля Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU По позициям и штабу ПВО Израиля на Голанских высотах запущены десятки ракет «Катюша». Это сделало ливанское движение «Хезболлах» «в ответ на удары враждебного Израиля», сообщается в их заявлении. «В ответ на удары враждебного Израиля… нанесло удар по штабу ПВО на оккупированных Голанских высотах десятками ракет „Катюша“», — сообщают «Хезболлах». По их словам, это произошло сегодня утром. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Предполагалось, что в ближайшее время должна начаться ракетная атака. В связи с этими событиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По позициям и штабу ПВО Израиля на Голанских высотах запущены десятки ракет «Катюша». Это сделало ливанское движение «Хезболлах» «в ответ на удары враждебного Израиля», сообщается в их заявлении. «В ответ на удары враждебного Израиля… нанесло удар по штабу ПВО на оккупированных Голанских высотах десятками ракет „Катюша“», — сообщают «Хезболлах». По их словам, это произошло сегодня утром. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Предполагалось, что в ближайшее время должна начаться ракетная атака. В связи с этими событиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий.