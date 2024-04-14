«Хезболлах» выпустила десятки ракет по Голанским высотам

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Празднование Дня Победы в ВОВ в Салехарде, катюша, день победы, 9 мая, ракеты, парад
«Хезболлах» выпустила десятки ракет «Катюша» по позициям и штабу ПВО Израиля Фото:

По позициям и штабу ПВО Израиля на Голанских высотах запущены десятки ракет «Катюша». Это сделало ливанское движение «Хезболлах» «в ответ на удары враждебного Израиля», сообщается в их заявлении.

«В ответ на удары враждебного Израиля… нанесло удар по штабу ПВО на оккупированных Голанских высотах десятками ракет „Катюша“», — сообщают «Хезболлах». По их словам, это произошло сегодня утром.

Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Предполагалось, что в ближайшее время должна начаться ракетная атака. В связи с этими событиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий.

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По позициям и штабу ПВО Израиля на Голанских высотах запущены десятки ракет «Катюша». Это сделало ливанское движение «Хезболлах» «в ответ на удары враждебного Израиля», сообщается в их заявлении. «В ответ на удары враждебного Израиля… нанесло удар по штабу ПВО на оккупированных Голанских высотах десятками ракет „Катюша“», — сообщают «Хезболлах». По их словам, это произошло сегодня утром. Ранее URA.RU сообщало, что иранские дроны начали приближаться к воздушному пространству Иордании. Предполагалось, что в ближайшее время должна начаться ракетная атака. В связи с этими событиями премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит заседание узкого кабинета военных действий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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