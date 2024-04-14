Хуситы присоединились к ударам по Израилю

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, бла,  дрон,  stock
Потенциальными целями для БПЛА хуситы выбрали израильские порты Фото:
новость из сюжета
Военный конфликт между Ираном и Израилем

Йеменские хуситы в координации с Ираном запустили несколько беспилотных летательных аппаратов. Вероятней всего, они были выпущены так, чтобы достичь Израиля одновременно с иранскими БПЛА. Об этом пишет Times of Israel.

«Беспилотные летательные аппараты запущены хуситами в направлении Израиля. Дроны были направлены в координации с Ираном. Потенциальными целями были выбраны израильские порты, что должно принести ущерб судоходной отрасли», — рассказывает Timesofisrael.com со ссылкой на британскую фирму Ambrey.

14 апреля Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Они курсируют в воздушном пространстве страны и сбивают направленные летательные аппараты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За устроенной атакой последует ответный удар, отметил он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Йеменские хуситы в координации с Ираном запустили несколько беспилотных летательных аппаратов. Вероятней всего, они были выпущены так, чтобы достичь Израиля одновременно с иранскими БПЛА. Об этом пишет Times of Israel. «Беспилотные летательные аппараты запущены хуситами в направлении Израиля. Дроны были направлены в координации с Ираном. Потенциальными целями были выбраны израильские порты, что должно принести ущерб судоходной отрасли», — рассказывает Timesofisrael.com со ссылкой на британскую фирму Ambrey. 14 апреля Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Они курсируют в воздушном пространстве страны и сбивают направленные летательные аппараты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За устроенной атакой последует ответный удар, отметил он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...