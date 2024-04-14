Хуситы присоединились к ударам по Израилю

14 апреля 2024 в 04:36 Размер текста - 17 +

Потенциальными целями для БПЛА хуситы выбрали израильские порты Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем Йеменские хуситы в координации с Ираном запустили несколько беспилотных летательных аппаратов. Вероятней всего, они были выпущены так, чтобы достичь Израиля одновременно с иранскими БПЛА. Об этом пишет Times of Israel. «Беспилотные летательные аппараты запущены хуситами в направлении Израиля. Дроны были направлены в координации с Ираном. Потенциальными целями были выбраны израильские порты, что должно принести ущерб судоходной отрасли», — рассказывает Timesofisrael.com со ссылкой на британскую фирму Ambrey. 14 апреля Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Они курсируют в воздушном пространстве страны и сбивают направленные летательные аппараты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За устроенной атакой последует ответный удар, отметил он. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Йеменские хуситы в координации с Ираном запустили несколько беспилотных летательных аппаратов. Вероятней всего, они были выпущены так, чтобы достичь Израиля одновременно с иранскими БПЛА. Об этом пишет Times of Israel. «Беспилотные летательные аппараты запущены хуситами в направлении Израиля. Дроны были направлены в координации с Ираном. Потенциальными целями были выбраны израильские порты, что должно принести ущерб судоходной отрасли», — рассказывает Timesofisrael.com со ссылкой на британскую фирму Ambrey. 14 апреля Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Они курсируют в воздушном пространстве страны и сбивают направленные летательные аппараты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За устроенной атакой последует ответный удар, отметил он.