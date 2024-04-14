Хуситы присоединились к ударам по Израилю

Йеменские хуситы в координации с Ираном запустили несколько беспилотных летательных аппаратов. Вероятней всего, они были выпущены так, чтобы достичь Израиля одновременно с иранскими БПЛА. Об этом пишет Times of Israel.
«Беспилотные летательные аппараты запущены хуситами в направлении Израиля. Дроны были направлены в координации с Ираном. Потенциальными целями были выбраны израильские порты, что должно принести ущерб судоходной отрасли», — рассказывает Timesofisrael.com со ссылкой на британскую фирму Ambrey.
14 апреля Израиль поднял в небо десятки самолетов из-за атаки Ирана. Они курсируют в воздушном пространстве страны и сбивают направленные летательные аппараты. Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна готова к нападению Ирана. За устроенной атакой последует ответный удар, отметил он.
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