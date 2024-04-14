Al Hadath: на иорданский Амман упали осколки иранской ракеты

На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Об этом сообщает al Hadath.
«Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», — сказано в тексте. Отмечается, что осколки упали также и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого начались пожары, говорится в сообщении.
Иран запустил дроны в сторону Израиля, за ними последовали баллистические ракеты. Израильская армия перехватывает БПЛА в небе над Сирией и Иорданией. Власти подняли в небо самолеты, готовясь к отражению атаки. Сообщалось, что в Иерусалиме прогремел взрыв.
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На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Об этом сообщает al Hadath. «Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», — сказано в тексте. Отмечается, что осколки упали также и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого начались пожары, говорится в сообщении. Иран запустил дроны в сторону Израиля, за ними последовали баллистические ракеты. Израильская армия перехватывает БПЛА в небе над Сирией и Иорданией. Власти подняли в небо самолеты, готовясь к отражению атаки. Сообщалось, что в Иерусалиме прогремел взрыв.