Al Hadath: на иорданский Амман упали осколки иранской ракеты

14 апреля 2024 в 04:57 Размер текста - 17 +

Осколки ракеты упали в жилом районе (архивное фото) Фото: Министерство обороны Израиля новость из сюжета Военный конфликт между Ираном и Израилем На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Об этом сообщает al Hadath. «Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», — сказано в тексте. Отмечается, что осколки упали также и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого начались пожары, говорится в сообщении. Иран запустил дроны в сторону Израиля, за ними последовали баллистические ракеты. Израильская армия перехватывает БПЛА в небе над Сирией и Иорданией. Власти подняли в небо самолеты, готовясь к отражению атаки. Сообщалось, что в Иерусалиме прогремел взрыв. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Об этом сообщает al Hadath. «Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», — сказано в тексте. Отмечается, что осколки упали также и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого начались пожары, говорится в сообщении. Иран запустил дроны в сторону Израиля, за ними последовали баллистические ракеты. Израильская армия перехватывает БПЛА в небе над Сирией и Иорданией. Власти подняли в небо самолеты, готовясь к отражению атаки. Сообщалось, что в Иерусалиме прогремел взрыв.