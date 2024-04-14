Al Hadath: на иорданский Амман упали осколки иранской ракеты

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк,  stock, цахал, наземная операта
Осколки ракеты упали в жилом районе (архивное фото) Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Об этом сообщает al Hadath.

«Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», — сказано в тексте. Отмечается, что осколки упали также и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого начались пожары, говорится в сообщении.

Иран запустил дроны в сторону Израиля, за ними последовали баллистические ракеты. Израильская армия перехватывает БПЛА в небе над Сирией и Иорданией. Власти подняли в небо самолеты, готовясь к отражению атаки. Сообщалось, что в Иерусалиме прогремел взрыв.

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На иорданский Амман упали осколки ракеты, сбитой ПВО. Об этом сообщает al Hadath. «Осколки ракеты упали в жилом районе Мардж аль-Хамам в столице Иордании Аммане», — сказано в тексте. Отмечается, что осколки упали также и в других частях королевства. В некоторых местах из-за этого начались пожары, говорится в сообщении. Иран запустил дроны в сторону Израиля, за ними последовали баллистические ракеты. Израильская армия перехватывает БПЛА в небе над Сирией и Иорданией. Власти подняли в небо самолеты, готовясь к отражению атаки. Сообщалось, что в Иерусалиме прогремел взрыв.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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