Мэрия Кургана опубликовала карту территорий возможного подтопления города водами рек Тобол и Черная. Красным цветом отмечены участки, затапливаемые при достижении уровня воды до 925 сантиметров, указано в telegram-канале администрации.
Зеленым цветом отмечены территории, которые оказываются в зоне затопления при достижении уровня воды до 674 сантиметров над нулем поста, указано в карте, опубликованной в telegram-канале мэрии. Желтый цвет — зоны затопления при уровне воды до 831 сантиметра. Участки, отмеченные красным, затапливаются при достижении уровня до 925 сантиметров. Голубым цветом отмечены те места, которые оказываются затопленными при достижении уровня воды до 1087 сантиметров.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявлял, что вода реки Тобол пошла на Курган. По его словам, уровень воды будет расти и пойма очень влажная. Губернатор попросил жителей региона покинуть подтопляемые места.
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Мэрия Кургана опубликовала карту территорий возможного подтопления города водами рек Тобол и Черная. Красным цветом отмечены участки, затапливаемые при достижении уровня воды до 925 сантиметров, указано в telegram-канале администрации. Зеленым цветом отмечены территории, которые оказываются в зоне затопления при достижении уровня воды до 674 сантиметров над нулем поста, указано в карте, опубликованной в telegram-канале мэрии. Желтый цвет — зоны затопления при уровне воды до 831 сантиметра. Участки, отмеченные красным, затапливаются при достижении уровня до 925 сантиметров. Голубым цветом отмечены те места, которые оказываются затопленными при достижении уровня воды до 1087 сантиметров. Губернатор Курганской области Вадим Шумков ранее заявлял, что вода реки Тобол пошла на Курган. По его словам, уровень воды будет расти и пойма очень влажная. Губернатор попросил жителей региона покинуть подтопляемые места.