Россиянин, захваченный иранцами на судне, вышел на связь

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Тимофей Колчанов, работавший на захваченном судне, призвал семью не беспокоиться о нем Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Россиянин Тимофей Колчанов, оказавшийся в плену на захваченном иранскими военными судне, вышел на связь со своей семьей. Он призвал родных не беспокоиться за него и не терять надежду.

«Позвонил и сказал, что связи временно не будет. Однако не стоит терять надежду, что все скоро решится», — заявила супруга пленного Мария Колчанова. Ее слова передает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что иранские военные захватили контейнеровоз MSC ARIE. На судне были моряки из Приморья. Помимо россиян, на борту находились филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.

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Россиянин Тимофей Колчанов, оказавшийся в плену на захваченном иранскими военными судне, вышел на связь со своей семьей. Он призвал родных не беспокоиться за него и не терять надежду. «Позвонил и сказал, что связи временно не будет. Однако не стоит терять надежду, что все скоро решится», — заявила супруга пленного Мария Колчанова. Ее слова передает РЕН ТВ. Ранее сообщалось, что иранские военные захватили контейнеровоз MSC ARIE. На судне были моряки из Приморья. Помимо россиян, на борту находились филиппинцы, пакистанцы и эстонцы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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