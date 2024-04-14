В Кургане обновились данные по уровню воды в Тобол

В Кургане за два часа Тобол поднялся на 15 сантиметров

14 апреля 2024 в 16:44 Размер текста - 17 +

За два часа Тобол поднялся на 15 сантиметров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в реке Тобол уровень воды в 16:00 составил 547 сантиметров над нулем поста. За восемь часов вода поднялась на 56 сантиметров, указано на геоинформационном портале Курганской области. «Река Тобол. Уровень воды в 16:00: 547 сантиметров», — указано на портале. В восемь утра вода находилась на отметке 491 сантиметр над нулем поста. За последние два часа она поднялась на 15 сантиметров. Сообщалось, что за ночь прирост воды в Тоболе составил 54 сантиметра, а за вчерашние сутки — 75. Течением реки сносит мосты в селах, а курганцы убегают от паводка на гидроцикле. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане в реке Тобол уровень воды в 16:00 составил 547 сантиметров над нулем поста. За восемь часов вода поднялась на 56 сантиметров, указано на геоинформационном портале Курганской области. «Река Тобол. Уровень воды в 16:00: 547 сантиметров», — указано на портале. В восемь утра вода находилась на отметке 491 сантиметр над нулем поста. За последние два часа она поднялась на 15 сантиметров. Сообщалось, что за ночь прирост воды в Тоболе составил 54 сантиметра, а за вчерашние сутки — 75. Течением реки сносит мосты в селах, а курганцы убегают от паводка на гидроцикле. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.