В Кургане обновились данные по уровню воды в Тобол

В Кургане за два часа Тобол поднялся на 15 сантиметров
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Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область
За два часа Тобол поднялся на 15 сантиметров Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане в реке Тобол уровень воды в 16:00 составил 547 сантиметров над нулем поста. За восемь часов вода поднялась на 56 сантиметров, указано на геоинформационном портале Курганской области.

«Река Тобол. Уровень воды в 16:00: 547 сантиметров», — указано на портале. В восемь утра вода находилась на отметке 491 сантиметр над нулем поста. За последние два часа она поднялась на 15 сантиметров.

Сообщалось, что за ночь прирост воды в Тоболе составил 54 сантиметра, а за вчерашние сутки — 75. Течением реки сносит мосты в селах, а курганцы убегают от паводка на гидроцикле. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.

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В Кургане в реке Тобол уровень воды в 16:00 составил 547 сантиметров над нулем поста. За восемь часов вода поднялась на 56 сантиметров, указано на геоинформационном портале Курганской области. «Река Тобол. Уровень воды в 16:00: 547 сантиметров», — указано на портале. В восемь утра вода находилась на отметке 491 сантиметр над нулем поста. За последние два часа она поднялась на 15 сантиметров. Сообщалось, что за ночь прирост воды в Тоболе составил 54 сантиметра, а за вчерашние сутки — 75. Течением реки сносит мосты в селах, а курганцы убегают от паводка на гидроцикле. О другой информации, связанной с наводнением — узнаете из трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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