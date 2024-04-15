Российские истребители уничтожили командный пункт ВСУ

МО: ВКС РФ разгромили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении

15 апреля 2024 в 07:25 Размер текста - 17 +

ВКС РФ использовали авиабомбы ОДАБ-500 Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи <…> Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — заявили в ведомстве. По информации Минобороны, после подтверждения разведки об уничтожении объектов экипажи безопасно вернулись на базовый аэродром. Для удара использовались неуправляемые авиабомбы ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Это позволило выполнять задачи с высокой точностью. Ранее на южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей Су-34 ВКС России. Они нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ. Также в Минобороны отметили, что ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи <…> Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — заявили в ведомстве. По информации Минобороны, после подтверждения разведки об уничтожении объектов экипажи безопасно вернулись на базовый аэродром. Для удара использовались неуправляемые авиабомбы ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Это позволило выполнять задачи с высокой точностью. Ранее на южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей Су-34 ВКС России. Они нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ. Также в Минобороны отметили, что ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении, передает RT.