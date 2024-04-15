Российские истребители уничтожили командный пункт ВСУ

МО: ВКС РФ разгромили командный пункт ВСУ на южнодонецком направлении
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ВКС РФ использовали авиабомбы ОДАБ-500 Фото:
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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Экипажи <…> Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — заявили в ведомстве. По информации Минобороны, после подтверждения разведки об уничтожении объектов экипажи безопасно вернулись на базовый аэродром.

Для удара использовались неуправляемые авиабомбы ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Это позволило выполнять задачи с высокой точностью.

Ранее на южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей Су-34 ВКС России. Они нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ. Также в Минобороны отметили, что ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении, передает RT.

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Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ успешно уничтожили командный пункт и живую силу ВСУ на южнодонецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Экипажи <…> Су-34 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удар по командному пункту и живой силе противника на южнодонецком направлении в зоне проведения СВО», — заявили в ведомстве. По информации Минобороны, после подтверждения разведки об уничтожении объектов экипажи безопасно вернулись на базовый аэродром. Для удара использовались неуправляемые авиабомбы ОДАБ-500 с модулем планирования и коррекции. Это позволило выполнять задачи с высокой точностью. Ранее на южнодонецком направлении был совершен боевой вылет экипажей Су-34 ВКС России. Они нанесли удар неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе ВСУ. Также в Минобороны отметили, что ВС РФ улучшили тактическое положение на авдеевском направлении, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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