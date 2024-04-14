МЧС назвало микрорайоны Кургана, которые затопит в первую очередь. Карта

В Кургане ожидается затопление восьми микрорайонов

15 апреля 2024 в 09:34 Размер текста - 17 +

Интенсивный рост уровня воды сохранится в ближайшие 1-2 дня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В ближайшие дни ожидается затопление восьми микрорайонов Кургана. Среди них — Смолино, Тополя и Черемухово. Об этом сообщается в прогнозе МЧС гидрологической обстановки. «В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. <…> Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков Курган (мкр. Тополя, Смолино, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Чернышово)», — говорится в прогнозе. Также подтопление ждет Темляково, Ново Затобольное, Бараба, Лаптева, Крюково, Лесниково Кетовского округа. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу динамика роста уровня воды — +25,+80 см. В связи с этим, по данным МЧС, продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков в Мочалово, Плотниково, Ялыме и Глядянском Притобольного округа. На реке Исеть в селе Мехонское ожидается прохождение пика половодья. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прибывает вода, власти эвакуируют жителей и перекрывают дороги. По данным ЦГМС, уровень Тобола за сутки вырос почти на полтора метра. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие дни ожидается затопление восьми микрорайонов Кургана. Среди них — Смолино, Тополя и Черемухово. Об этом сообщается в прогнозе МЧС гидрологической обстановки. «В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. <…> Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков Курган (мкр. Тополя, Смолино, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Чернышово)», — говорится в прогнозе. Также подтопление ждет Темляково, Ново Затобольное, Бараба, Лаптева, Крюково, Лесниково Кетовского округа. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу динамика роста уровня воды — +25,+80 см. В связи с этим, по данным МЧС, продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков в Мочалово, Плотниково, Ялыме и Глядянском Притобольного округа. На реке Исеть в селе Мехонское ожидается прохождение пика половодья. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прибывает вода, власти эвакуируют жителей и перекрывают дороги. По данным ЦГМС, уровень Тобола за сутки вырос почти на полтора метра. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.