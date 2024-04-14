14 апреля 2024

МЧС назвало микрорайоны Кургана, которые затопит в первую очередь. Карта

В Кургане ожидается затопление восьми микрорайонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подъем воды на берегу у деревни Бараба. Курганская область
Интенсивный рост уровня воды сохранится в ближайшие 1-2 дня Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В ближайшие дни ожидается затопление восьми микрорайонов Кургана. Среди них — Смолино, Тополя и Черемухово. Об этом сообщается в прогнозе МЧС гидрологической обстановки.

«В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. <…> Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков Курган (мкр. Тополя, Смолино, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Чернышово)», — говорится в прогнозе. Также подтопление ждет Темляково, Ново Затобольное, Бараба, Лаптева, Крюково, Лесниково Кетовского округа.

В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу динамика роста уровня воды — +25,+80 см. В связи с этим, по данным МЧС, продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков в Мочалово, Плотниково, Ялыме и Глядянском Притобольного округа. На реке Исеть в селе Мехонское ожидается прохождение пика половодья.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане прибывает вода, власти эвакуируют жителей и перекрывают дороги. По данным ЦГМС, уровень Тобола за сутки вырос почти на полтора метра. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ближайшие дни ожидается затопление восьми микрорайонов Кургана. Среди них — Смолино, Тополя и Черемухово. Об этом сообщается в прогнозе МЧС гидрологической обстановки. «В ближайшие 1-2 дня на реке Тобол у Кургана сохранится интенсивный рост уровня воды. <…> Ожидается подтопление жилых домов и приусадебных участков Курган (мкр. Тополя, Смолино, Затобольный, Нижняя Утятка, Старокомогоровка, Черемухово, Осиновка, Чернышово)», — говорится в прогнозе. Также подтопление ждет Темляково, Ново Затобольное, Бараба, Лаптева, Крюково, Лесниково Кетовского округа. В связи с прохождением волны увеличенных пропусков с расположенных выше Троицкого и Каратамарского водохранилищ по Тоболу динамика роста уровня воды — +25,+80 см. В связи с этим, по данным МЧС, продолжится затопление жилых домов и приусадебных участков в Мочалово, Плотниково, Ялыме и Глядянском Притобольного округа. На реке Исеть в селе Мехонское ожидается прохождение пика половодья. Ранее URA.RU писало, что в Кургане прибывает вода, власти эвакуируют жителей и перекрывают дороги. По данным ЦГМС, уровень Тобола за сутки вырос почти на полтора метра. Вся информация о ситуации с паводком в Курганской области — в онлайн-трансляции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...