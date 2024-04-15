Происшествия Baza: в московском офисе нашли беспилотник, который используют ВСУ 15 апреля 2024 в 10:50 Размер текста - 17 + Российские спецслужбы проводят расследование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ходе оперативно-розыскных мероприятий в офисе одной из московских компаний был обнаружен беспилотник «Баба Яга», который обычно используется украинскими военными. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Дрон был обнаружен сотрудниками ФСБ и ЦПЭ в офисе на Партизанской улице», — говорится в сообщении. По информации канала, дрон принадлежал директору компании, занимающейся поставками телекоммуникационного оборудования. На данный момент дрон конфискован. Российские спецслужбы проводят расследование с целью выяснить, для чего мужчина использовал данный беспилотник. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ. Ответ ожидается. Ранее гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что ВС РФ узнали места производства украинского дрона «Баба Яга» и цепочку поставок комплектующих. Летом 2023 года российские военные столкнулись с активным использованием беспилотника «Баба Яга». Этот дрон получил свое название благодаря уникальной конструкции, позволяющей сбрасывать крупнокалиберные мины и авиабомбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В ходе оперативно-розыскных мероприятий в офисе одной из московских компаний был обнаружен беспилотник «Баба Яга», который обычно используется украинскими военными. Об этом сообщил telegram-канал Baza. «Дрон был обнаружен сотрудниками ФСБ и ЦПЭ в офисе на Партизанской улице», — говорится в сообщении. По информации канала, дрон принадлежал директору компании, занимающейся поставками телекоммуникационного оборудования. На данный момент дрон конфискован. Российские спецслужбы проводят расследование с целью выяснить, для чего мужчина использовал данный беспилотник. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ФСБ РФ. Ответ ожидается. Ранее гендиректор «Центра комплексных беспилотных решений» (ЦКБР) Дмитрий Кузякин сообщил, что ВС РФ узнали места производства украинского дрона «Баба Яга» и цепочку поставок комплектующих. Летом 2023 года российские военные столкнулись с активным использованием беспилотника «Баба Яга». Этот дрон получил свое название благодаря уникальной конструкции, позволяющей сбрасывать крупнокалиберные мины и авиабомбы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям