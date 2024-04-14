14 апреля 2024

Экс-губернатора и хозяина «Макфы» Юревича назвали врагом народа на шоу Малахова. Видео

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Юревич. Челябинск, юревич михаил
Участники шоу разошлись в оценке личности Михаила Юревича Фото:
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Бывший губернатор Челябинской области и основатель холдинга «Макфа» Михаил Юревич является «врагом народа», заявил журналист Антон Коробков-Землянский на шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1». Так он прокомментировал слова адвоката экс-чиновника Игоря Трунова о возвращении Юревича на родину.

«Юрист явно глумится. Надо понимать что коррупционеров, особенно с начала СВО, надо оценивать как врагов народа», — заявил публицист.

До этого представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов заметил, что изъятие в пользу государства предприятий «Макфы» позволяет прекратить уголовное преследование Юревича и дает ему возможность вернуться в Россию.

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Бывший губернатор Челябинской области и основатель холдинга «Макфа» Михаил Юревич является «врагом народа», заявил журналист Антон Коробков-Землянский на шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1». Так он прокомментировал слова адвоката экс-чиновника Игоря Трунова о возвращении Юревича на родину. «Юрист явно глумится. Надо понимать что коррупционеров, особенно с начала СВО, надо оценивать как врагов народа», — заявил публицист. До этого представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов заметил, что изъятие в пользу государства предприятий «Макфы» позволяет прекратить уголовное преследование Юревича и дает ему возможность вернуться в Россию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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