Участники шоу разошлись в оценке личности Михаила Юревича Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа»

Бывший губернатор Челябинской области и основатель холдинга «Макфа» Михаил Юревич является «врагом народа», заявил журналист Антон Коробков-Землянский на шоу Андрея Малахова на канале «Россия-1». Так он прокомментировал слова адвоката экс-чиновника Игоря Трунова о возвращении Юревича на родину.

«Юрист явно глумится. Надо понимать что коррупционеров, особенно с начала СВО, надо оценивать как врагов народа», — заявил публицист.

До этого представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов заметил, что изъятие в пользу государства предприятий «Макфы» позволяет прекратить уголовное преследование Юревича и дает ему возможность вернуться в Россию.