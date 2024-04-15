Верховная Рада: Киев сдал Донбасс и Крым

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Верховная Рада Украины, верховна рада, верховная рада, украина, парламент
Депутат Верховной Рады Безуглая назвала сдачу Крыма и Донбасса одними из самых позорных событий в истории Украины Фото:

Власти Украины добровольно сдали Донбасс и Крым десять лет назад в тот момент, когда не решились ввести в стране военное положение и начали боевые действия против восточных регионов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, добавив, что это одно и самых позорных событий в истории страны.

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«Киевские власти сдали России Крым и Восток», — заявила Безуглая на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Она отметила, что это было одно из самых катастрофических и позорных событий в истории страны.

Депутат добавила, что бывший президент Украины Петр Порошенко «мечтал прийти к власти» и делал все для достижения этой цели. Поэтому он не ввел военное положение в стране, а позже согласился на Минские договоренности.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Севастополь и Крым де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Такое решение было принято 10 лет назад и полностью соответствовало международному праву.

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Власти Украины добровольно сдали Донбасс и Крым десять лет назад в тот момент, когда не решились ввести в стране военное положение и начали боевые действия против восточных регионов. Об этом сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, добавив, что это одно и самых позорных событий в истории страны. «Киевские власти сдали России Крым и Восток», — заявила Безуглая на своей странице в соцсети Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской организацией). Она отметила, что это было одно из самых катастрофических и позорных событий в истории страны. Депутат добавила, что бывший президент Украины Петр Порошенко «мечтал прийти к власти» и делал все для достижения этой цели. Поэтому он не ввел военное положение в стране, а позже согласился на Минские договоренности. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Севастополь и Крым де-юре и де-факто являются неотъемлемой частью России. Такое решение было принято 10 лет назад и полностью соответствовало международному праву.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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