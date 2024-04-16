В ГД хотят применить наказание за мародерство во время паводка

16 апреля 2024 в 05:57 Размер текста - 17 +

Яна Лантратова предлагает ужесточить наказание для мародеров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова, депутат от Челябинской области, разрабатывает законопроект, который распространит действие статьи о мародерстве, помимо военного положения, на чрезвычайные ситуации. Поводом для инициативы стали участившиеся случаи краж в Орске после прорыва дамбы. Об этом говорится в письме Лантратовой в адрес главы СК РФ Александра Бастрыкина. «Согласно законопроекту, мародерство будет квалифицироваться как «совершенные с корыстной целью в <…> условиях [ЧС] или [ЧП] <…> противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при мертвых, убитых или раненых, имущества гражданского населения)», — приводит ТАСС содержание письма депутата. В своем письме на имя главы СКР Лантратова также просит Бастрыкина дать правовую оценку законодательной инициативе. В законопроекте она не только предлагает приравнять хищения имущества граждан при режиме ЧС к мародерству, но и просит увеличить уголовное наказание за мародерство с шести до семи лет лишения свободы. В Оренбургской области в городе Орск на подтопленных территориях задействованы свыше 900 полицейских. Они патрулируют местность, чтобы пресекать попытки мародерства. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники МЧС также патрулируют местность на катерах, чтобы пресечь случаи хищения имущества пострадавших от наводнения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова, депутат от Челябинской области, разрабатывает законопроект, который распространит действие статьи о мародерстве, помимо военного положения, на чрезвычайные ситуации. Поводом для инициативы стали участившиеся случаи краж в Орске после прорыва дамбы. Об этом говорится в письме Лантратовой в адрес главы СК РФ Александра Бастрыкина. «Согласно законопроекту, мародерство будет квалифицироваться как «совершенные с корыстной целью в <…> условиях [ЧС] или [ЧП] <…> противоправные безвозмездное изъятие и (или) обращение в пользу виновного или других лиц чужого имущества (в том числе имущества, находящегося при мертвых, убитых или раненых, имущества гражданского населения)», — приводит ТАСС содержание письма депутата. В своем письме на имя главы СКР Лантратова также просит Бастрыкина дать правовую оценку законодательной инициативе. В законопроекте она не только предлагает приравнять хищения имущества граждан при режиме ЧС к мародерству, но и просит увеличить уголовное наказание за мародерство с шести до семи лет лишения свободы. В Оренбургской области в городе Орск на подтопленных территориях задействованы свыше 900 полицейских. Они патрулируют местность, чтобы пресекать попытки мародерства. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудники МЧС также патрулируют местность на катерах, чтобы пресечь случаи хищения имущества пострадавших от наводнения.