Ожидать ли отставок губернаторов до или после инаугурации Путина

«Коммерсант»: Кремль не планирует менять губернаторов до инаугурации Путина

16 апреля 2024 в 10:11 Размер текста - 17 +

Путин продолжает встречаться с губернаторами, срок полномочий которых истекает в 2024 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отставок губернаторов со своих постов до инаугурации президента РФ Владимира Путина не планируется. Это подтверждают его встречи с главами регионов, чей срок полномочий истекает в этом году. Об этом сообщает «Коммерсант». «Владимир Путин продолжил серию встреч с губернаторами, которым в этом году предстоят выборы: в понедельник он побеседовал с Игорем Бабушкиным (Астраханская область) и Андреем Бочаровым (Волгоградская область), и оба получили от президента добро на выдвижение», — передает газета . Источники утверждают, что такое же будет и с губернаторами других регионов, у которых в этом году истекает срок полномочий. Однако могут произойти определенные смены в губернаторском корпусе. Это будет возможно в том случае, если кто-то из региональных лидеров будет отправлен на повышение должности в правительство страны. Также оттуда кого-то делегируют в губернаторы. В сентябре свои полномочия должны будут подтвердить 19 глав регионов. Будут выбраны на прямых выборов 16 из них, остальные трое — через голосование в парламенте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отставок губернаторов со своих постов до инаугурации президента РФ Владимира Путина не планируется. Это подтверждают его встречи с главами регионов, чей срок полномочий истекает в этом году. Об этом сообщает «Коммерсант». «Владимир Путин продолжил серию встреч с губернаторами, которым в этом году предстоят выборы: в понедельник он побеседовал с Игорем Бабушкиным (Астраханская область) и Андреем Бочаровым (Волгоградская область), и оба получили от президента добро на выдвижение», — передает газета. Источники утверждают, что такое же будет и с губернаторами других регионов, у которых в этом году истекает срок полномочий. Однако могут произойти определенные смены в губернаторском корпусе. Это будет возможно в том случае, если кто-то из региональных лидеров будет отправлен на повышение должности в правительство страны. Также оттуда кого-то делегируют в губернаторы. В сентябре свои полномочия должны будут подтвердить 19 глав регионов. Будут выбраны на прямых выборов 16 из них, остальные трое — через голосование в парламенте.