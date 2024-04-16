Ожидать ли отставок губернаторов до или после инаугурации Путина

«Коммерсант»: Кремль не планирует менять губернаторов до инаугурации Путина
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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин продолжает встречаться с губернаторами, срок полномочий которых истекает в 2024 году Фото:

Отставок губернаторов со своих постов до инаугурации президента РФ Владимира Путина не планируется. Это подтверждают его встречи с главами регионов, чей срок полномочий истекает в этом году. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Владимир Путин продолжил серию встреч с губернаторами, которым в этом году предстоят выборы: в понедельник он побеседовал с Игорем Бабушкиным (Астраханская область) и Андреем Бочаровым (Волгоградская область), и оба получили от президента добро на выдвижение», — передает газета. Источники утверждают, что такое же будет и с губернаторами других регионов, у которых в этом году истекает срок полномочий.

Однако могут произойти определенные смены в губернаторском корпусе. Это будет возможно в том случае, если кто-то из региональных лидеров будет отправлен на повышение должности в правительство страны. Также оттуда кого-то делегируют в губернаторы.

В сентябре свои полномочия должны будут подтвердить 19 глав регионов. Будут выбраны на прямых выборов 16 из них, остальные трое — через голосование в парламенте.

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Отставок губернаторов со своих постов до инаугурации президента РФ Владимира Путина не планируется. Это подтверждают его встречи с главами регионов, чей срок полномочий истекает в этом году. Об этом сообщает «Коммерсант». «Владимир Путин продолжил серию встреч с губернаторами, которым в этом году предстоят выборы: в понедельник он побеседовал с Игорем Бабушкиным (Астраханская область) и Андреем Бочаровым (Волгоградская область), и оба получили от президента добро на выдвижение», — передает газета. Источники утверждают, что такое же будет и с губернаторами других регионов, у которых в этом году истекает срок полномочий. Однако могут произойти определенные смены в губернаторском корпусе. Это будет возможно в том случае, если кто-то из региональных лидеров будет отправлен на повышение должности в правительство страны. Также оттуда кого-то делегируют в губернаторы. В сентябре свои полномочия должны будут подтвердить 19 глав регионов. Будут выбраны на прямых выборов 16 из них, остальные трое — через голосование в парламенте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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