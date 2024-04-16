Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров подал документы для участия в праймериз «Единой России». Как сообщили источники URA.RU в окружном политблоке, политик намерен участвовать в довыборах в Тюменскую областную думу.
«Александр Мажаров подал документы для участия в праймериз „Единой России“, чтобы выдвигаться в Тюменскую облдуму. Там в сентябре состоятся довыборы», — рассказали собеседники агентства.
В региональном отделении партии «ЕР» подтвердили, что документы поданы в Салехарде. Подробности представители партии обещали предоставить позже.
Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Мажаров получил после ухода из окружного правительства место в представительстве ЯНАО в Тюмени. Источники агентства неоднократно указывали, что экс-замгубернатора планирует получить мандат в Тюменской облдуме, освободившийся после перехода Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации.
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