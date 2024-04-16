Экс-замгубернатора ЯНАО Мажаров подал документы на праймериз «Единой России». Инсайд URA.RU подтвердился

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Почетный консул Италии в ЯНАО и Новом Уренгое Эрнесто Ферленги — визит в Салехард, мажаров александр
Александр Мажаров до сентября 2023 года занимал пост заместителя губернатора ЯНАО Фото:

Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров подал документы для участия в праймериз «Единой России». Как сообщили источники URA.RU в окружном политблоке, политик намерен участвовать в довыборах в Тюменскую областную думу.

«Александр Мажаров подал документы для участия в праймериз „Единой России“, чтобы выдвигаться в Тюменскую облдуму. Там в сентябре состоятся довыборы», — рассказали собеседники агентства.

В региональном отделении партии «ЕР» подтвердили, что документы поданы в Салехарде. Подробности представители партии обещали предоставить позже.

Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Мажаров получил после ухода из окружного правительства место в представительстве ЯНАО в Тюмени. Источники агентства неоднократно указывали, что экс-замгубернатора планирует получить мандат в Тюменской облдуме, освободившийся после перехода Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации.

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Бывший замгубернатора ЯНАО Александр Мажаров подал документы для участия в праймериз «Единой России». Как сообщили источники URA.RU в окружном политблоке, политик намерен участвовать в довыборах в Тюменскую областную думу. «Александр Мажаров подал документы для участия в праймериз „Единой России“, чтобы выдвигаться в Тюменскую облдуму. Там в сентябре состоятся довыборы», — рассказали собеседники агентства. В региональном отделении партии «ЕР» подтвердили, что документы поданы в Салехарде. Подробности представители партии обещали предоставить позже. Ранее URA.RU рассказывало, что Александр Мажаров получил после ухода из окружного правительства место в представительстве ЯНАО в Тюмени. Источники агентства неоднократно указывали, что экс-замгубернатора планирует получить мандат в Тюменской облдуме, освободившийся после перехода Владимира Пушкарева на пост сенатора от ЯНАО в Совет Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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