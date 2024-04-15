Ледоход на ямальских реках начнется не раньше середины мая

Начало ледохода в ЯНАО не ожидается ранее середины мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Ледоход на реках ЯНАО начнется не ранее последней декады мая. Такой прогноз дал начальник филиала центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО Артем Кошкин журналистам «Ямал-медиа».

«Уровень воды по нашим рекам сейчас падает, и они еще не собираются вскрываться. Если говорить про Обь, то в ЯНАО она начнет освобождаться ото льда не раньше второй декады мая. Ледоход вблизи Салехарда, скорее всего, пройдет в третьей декаде мая», — сообщил Артем Кошкин журналистам издания.

По его словам, на текущий момент все водоемы округа находятся в зимнем состоянии, что вполне укладывается в среднегодовые значения. «Голова» ледохода на Оби сейчас прошла Алтайский край, и даже до соседнего ХМАО ей еще далеко.

В зоны возможного подтопления при паводке попадают Тарко-Сале, Овгорт, Уренгой и Антипаюта. Спасатели уже провели антипаводковые учения в Тарко-Сале. В селе Овгорт учения должны пройти 16 апреля.