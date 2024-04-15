15 апреля 2024

Ледоход на ямальских реках начнется не раньше середины мая

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Ледоход на реке Обь. Сургут, ледоход, обь, льдины, весна
Начало ледохода в ЯНАО не ожидается ранее середины мая Фото:

Ледоход на реках ЯНАО начнется не ранее последней декады мая. Такой прогноз дал начальник филиала центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО Артем Кошкин журналистам «Ямал-медиа».

«Уровень воды по нашим рекам сейчас падает, и они еще не собираются вскрываться. Если говорить про Обь, то в ЯНАО она начнет освобождаться ото льда не раньше второй декады мая. Ледоход вблизи Салехарда, скорее всего, пройдет в третьей декаде мая», — сообщил Артем Кошкин журналистам издания.

По его словам, на текущий момент все водоемы округа находятся в зимнем состоянии, что вполне укладывается в среднегодовые значения. «Голова» ледохода на Оби сейчас прошла Алтайский край, и даже до соседнего ХМАО ей еще далеко.

В зоны возможного подтопления при паводке попадают Тарко-Сале, Овгорт, Уренгой и Антипаюта. Спасатели уже провели антипаводковые учения в Тарко-Сале. В селе Овгорт учения должны пройти 16 апреля.

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Ледоход на реках ЯНАО начнется не ранее последней декады мая. Такой прогноз дал начальник филиала центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЯНАО Артем Кошкин журналистам «Ямал-медиа». «Уровень воды по нашим рекам сейчас падает, и они еще не собираются вскрываться. Если говорить про Обь, то в ЯНАО она начнет освобождаться ото льда не раньше второй декады мая. Ледоход вблизи Салехарда, скорее всего, пройдет в третьей декаде мая», — сообщил Артем Кошкин журналистам издания. По его словам, на текущий момент все водоемы округа находятся в зимнем состоянии, что вполне укладывается в среднегодовые значения. «Голова» ледохода на Оби сейчас прошла Алтайский край, и даже до соседнего ХМАО ей еще далеко. В зоны возможного подтопления при паводке попадают Тарко-Сале, Овгорт, Уренгой и Антипаюта. Спасатели уже провели антипаводковые учения в Тарко-Сале. В селе Овгорт учения должны пройти 16 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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