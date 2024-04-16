Главные заявления экс-главы МИД Австрии Кнайсль, сделанные в Екатеринбурге

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль восхитилась способностью русских прощать

16 апреля 2024 в 16:39 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге Карин Кнайсль встретилась с журналистами и ответила на разные вопросы Фото: Илья Московец © URA.RU Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что санкции сыграли положительную роль в экономическом развитии РФ, а мирный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии не решит проблему, а затеян «ради фото». Об этих и других заявлениях бывшего политика, сделанных во время пресс-конференции в екатеринбургском УрФУ, — в материале URA.RU. Урал В Екатеринбург Карин Кнайсль прилетела 14 апреля для того, чтобы провести несколько лекций для студентов УрФУ на тему энергетики и международных отношений. Это ее первый визит в Свердловскую область. Иностранка побывала в Храме на Крови и в Ганиной Яме — в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев. По словам очевидцев, к Кнайсль неоднократно подходили люди, чтобы пожать руку и поблагодарить за стойкость, мужество, честность и любовь к России. В Свердловской области у госпожи Кнайсль очень напряженный график Фото: Илья Московец © URA.RU Кроме поездки к святым местам, бывший дипломат встретилась с замгубернатора Василием Козловым (отвечает за международные связи региона, департаменты труда и госжилстройнадзора). По словам Кнайсль, у них была короткая встреча общего характера. Также экс-глава МИД, которая сейчас возглавляет центр «G.O.R.K.I.» СПбГУ, встретилась с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым. Они наметили план дальнейшего сотрудничества. Например, осенью этого года есть идея провести в Екатеринбурге студенческую модель саммита БРИКС. Кнайсль сказала, что за дни пребывания в Екатеринбурге не посетила Ельцин Центр, куда по обыкновению приезжают многие иностранные гости. На вопрос СМИ — как вы относитесь к личности Бориса Ельцина, она ответить затруднилась. «Я сама как публичная личность и политик столкнулась с разными мнениями и суждениями обо мне людей, которые меня не знали. Я не знала Бориса Ельцина, поэтому высказывать мнение не буду», — объяснила экс-министр. Российско-украинский конфликт Карин Кнайсль не считает значимым мирный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта, который должен пройти летом в Швейцарии без участия России. «Этот саммит ради фото. Если бы хотели решить ситуацию на Украине, это делалось бы не на саммитах и однодневных публичных обсуждениях. Для этого должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают», — высказалась Кнайсль. Новость по теме Зеленский допустил переговоры с Путиным без выхода на границы 1991 года Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Россия сможет поучаствовать в переговорах после швейцарского саммита, Кнайсль тоже не оценила всерьез. «Это не решит проблемы, когда просто встретились и пообщались. Должны быть более серьезные основания», — считает экс-министр. Она привела в пример переговоры между Палестиной и Израилем в Осло 1993 года. Они велись секретно на протяжении полутора лет и были нацелены на урегулирование вопроса. «И только когда стороны пришли к решению, было все оглашено», — пояснила австрийка. Она также посоветовала Зеленскому прежде всего принять Конституцию Украины. Любовь к России Во время встречи со СМИ в Екатеринбурге госпожа Кнайсль призналась в любви к России. «Любовь — она не объясняется. К кому-то любовь приходит в 20-30 лет, а ко мне пришла в 59. И это любовь к России», — сказала австрийка. Журналисты предложили ей перебраться на Урал, где есть «хорошие поселки», но она отказалась и объяснила, что недавно купила дом в деревне под Рязанью, где будет разводить уток и куриц. По мнению Кнайсль, санкции сыграли положительную роль в экономическом развитии России, потому что заставили российских производителей самостоятельно решать проблемы, искать выходы, менять одних технологических партнеров на других. «Россия снова стала ведущим игроком в разных сферах, например, в сельском хозяйстве», — сказала австрийка. Она похвалила прагматичный подход россиян в решении проблем. Встреча Кнайсль с прессой прошла в дружеской атмосфере Фото: Илья Московец © URA.RU На вопрос журналистов — когда наступит «международная разрядка» в мире, Кнайсль ответила, что в ближайшее время это не произойдет. «Меня всегда восхищает способность русских и России прощать, но сейчас прощать уже нечего. Прощать — значит сдать позиции, но сейчас не тот момент. Слишком много всего прощалось, надо отстаивать свои интересы», — считает экс-глава австрийского МИД. Бывший министр заявила, что многие иностранцы нынче хотели бы переехать в Россию, однако этому мешают бюрократические проблемы. В пример Кнайсль привела Берлин, где в посольстве лежат 20 тысяч заявлений на переезд в РФ. Она призвала российские консульства упростить процедуру переезда для иностранных граждан. На вопрос — виделась ли она еще с президентом Владимиром Путиным после 2018 года, когда он погулял на ее свадьбе — Карин Кнайсль ответила, что только однажды. Это было год спустя, когда она сопровождала президента Австрии во время переговоров в Сочи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль считает, что санкции сыграли положительную роль в экономическом развитии РФ, а мирный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта в Швейцарии не решит проблему, а затеян «ради фото». Об этих и других заявлениях бывшего политика, сделанных во время пресс-конференции в екатеринбургском УрФУ, — в материале URA.RU. В Екатеринбург Карин Кнайсль прилетела 14 апреля для того, чтобы провести несколько лекций для студентов УрФУ на тему энергетики и международных отношений. Это ее первый визит в Свердловскую область. Иностранка побывала в Храме на Крови и в Ганиной Яме — в монастыре Святых Царственных Страстотерпцев. По словам очевидцев, к Кнайсль неоднократно подходили люди, чтобы пожать руку и поблагодарить за стойкость, мужество, честность и любовь к России. Кроме поездки к святым местам, бывший дипломат встретилась с замгубернатора Василием Козловым (отвечает за международные связи региона, департаменты труда и госжилстройнадзора). По словам Кнайсль, у них была короткая встреча общего характера. Также экс-глава МИД, которая сейчас возглавляет центр «G.O.R.K.I.» СПбГУ, встретилась с ректором УрФУ Виктором Кокшаровым. Они наметили план дальнейшего сотрудничества. Например, осенью этого года есть идея провести в Екатеринбурге студенческую модель саммита БРИКС. Кнайсль сказала, что за дни пребывания в Екатеринбурге не посетила Ельцин Центр, куда по обыкновению приезжают многие иностранные гости. На вопрос СМИ — как вы относитесь к личности Бориса Ельцина, она ответить затруднилась. «Я сама как публичная личность и политик столкнулась с разными мнениями и суждениями обо мне людей, которые меня не знали. Я не знала Бориса Ельцина, поэтому высказывать мнение не буду», — объяснила экс-министр. Карин Кнайсль не считает значимым мирный саммит по урегулированию российско-украинского конфликта, который должен пройти летом в Швейцарии без участия России. «Этот саммит ради фото. Если бы хотели решить ситуацию на Украине, это делалось бы не на саммитах и однодневных публичных обсуждениях. Для этого должна идти кропотливая работа снизу и за кулисами, которую не видят и не знают», — высказалась Кнайсль. Заявление президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что Россия сможет поучаствовать в переговорах после швейцарского саммита, Кнайсль тоже не оценила всерьез. «Это не решит проблемы, когда просто встретились и пообщались. Должны быть более серьезные основания», — считает экс-министр. Она привела в пример переговоры между Палестиной и Израилем в Осло 1993 года. Они велись секретно на протяжении полутора лет и были нацелены на урегулирование вопроса. «И только когда стороны пришли к решению, было все оглашено», — пояснила австрийка. Она также посоветовала Зеленскому прежде всего принять Конституцию Украины. Во время встречи со СМИ в Екатеринбурге госпожа Кнайсль призналась в любви к России. «Любовь — она не объясняется. К кому-то любовь приходит в 20-30 лет, а ко мне пришла в 59. И это любовь к России», — сказала австрийка. Журналисты предложили ей перебраться на Урал, где есть «хорошие поселки», но она отказалась и объяснила, что недавно купила дом в деревне под Рязанью, где будет разводить уток и куриц. По мнению Кнайсль, санкции сыграли положительную роль в экономическом развитии России, потому что заставили российских производителей самостоятельно решать проблемы, искать выходы, менять одних технологических партнеров на других. «Россия снова стала ведущим игроком в разных сферах, например, в сельском хозяйстве», — сказала австрийка. Она похвалила прагматичный подход россиян в решении проблем. На вопрос журналистов — когда наступит «международная разрядка» в мире, Кнайсль ответила, что в ближайшее время это не произойдет. «Меня всегда восхищает способность русских и России прощать, но сейчас прощать уже нечего. Прощать — значит сдать позиции, но сейчас не тот момент. Слишком много всего прощалось, надо отстаивать свои интересы», — считает экс-глава австрийского МИД. Бывший министр заявила, что многие иностранцы нынче хотели бы переехать в Россию, однако этому мешают бюрократические проблемы. В пример Кнайсль привела Берлин, где в посольстве лежат 20 тысяч заявлений на переезд в РФ. Она призвала российские консульства упростить процедуру переезда для иностранных граждан. На вопрос — виделась ли она еще с президентом Владимиром Путиным после 2018 года, когда он погулял на ее свадьбе — Карин Кнайсль ответила, что только однажды. Это было год спустя, когда она сопровождала президента Австрии во время переговоров в Сочи.