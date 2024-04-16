Прокуратура признала законной зарплату свердловских спасателей в 20 тысяч рублей

Нарушений в порядке начисления заработной платы сотрудникам Авиабазы не нашли Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокуратура не обнаружила нарушений в том, как начисляется заработная плата сотрудникам уральской базы Авиалесоохраны, ранее пожаловавшимся на низкие выплаты. Об этом URA.RU рассказал глава организации Александр Петров.

«Прокурорская проверка завершена, ее итоги озвучили профсоюзу на недавнем совещании. Нарушений не выявлено», — поделился Петров. При этом, добавил он, размер зарплаты все равно планируют пересмотреть в сторону увеличения. Но пока ищут варианты, за счет чего это можно сделать.

В начале апреля коллектив алапаевского подразделения Авиалесоохраны отказался тушить пожары, пока руководство не решит проблемы с зарплатами — они якобы маленькие и выплачиваются с задержками. Позднее их поддержали коллеги из других отделений. По словам десантников, они получают 20 тысяч рублей. При этом областной министр природных ресурсов Денис Мамонтов отмечал, что средняя зарплата сотрудников составляет 40 тысяч рублей, ее размер зависит от сезона.

Ситуация развивалась накануне пожароопасного сезона, поэтому к ней было приковано пристальное внимание и властей, и надзорных органов. Противоречия удалось решить. «Ни о какой забастовке речи не идет», — заявлял впоследствии глава профсоюза спасателей Дмитрий Ревус.