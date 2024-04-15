Тазовский район ЯНАО станет лидером по заготовке оленины

Тазовский район ЯНАО по итогам заготовительной компании 2023 года вошел в число лидеров по заготовке оленины. Район продолжает наращивать производственные мощности, сообщил мэр Виктор Югай губернатору Ямала Дмитрию Артюхову.
«Тазовский район — один из лидеров по производству оленины, это подтверждают результаты убойной кампании 2023 года. Тазовские предприятия заготовили на четверть больше показателя прошлого периода», — сообщил Виктор Югай на встрече с Дмитрием Артюховым, передает пресс-служба окружного правительства.
По словам Югая, район может выйти по этому показателю на первое место, для чего есть все необходимое. Тем более — в Тазовском планируется ввести в строй новый цех по глубокой переработке мяса оленя. Тушенка и оленьи шкуры отправляют и в зону СВО, шкуры военнослужащие используют в качестве защиты от тепловизоров.
Кроме развития АПК, Тазовский район вошел в тройку лидеров по вводу нового жилья. В настоящее время в районе строится десять многоквартирников, шесть из них будут введены в строй до конца текущего года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Тазовский район ЯНАО по итогам заготовительной компании 2023 года вошел в число лидеров по заготовке оленины. Район продолжает наращивать производственные мощности, сообщил мэр Виктор Югай губернатору Ямала Дмитрию Артюхову. «Тазовский район — один из лидеров по производству оленины, это подтверждают результаты убойной кампании 2023 года. Тазовские предприятия заготовили на четверть больше показателя прошлого периода», — сообщил Виктор Югай на встрече с Дмитрием Артюховым, передает пресс-служба окружного правительства. По словам Югая, район может выйти по этому показателю на первое место, для чего есть все необходимое. Тем более — в Тазовском планируется ввести в строй новый цех по глубокой переработке мяса оленя. Тушенка и оленьи шкуры отправляют и в зону СВО, шкуры военнослужащие используют в качестве защиты от тепловизоров. Кроме развития АПК, Тазовский район вошел в тройку лидеров по вводу нового жилья. В настоящее время в районе строится десять многоквартирников, шесть из них будут введены в строй до конца текущего года.