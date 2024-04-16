Актер Панкратов-Черный: мы приехали в Курган, несмотря на ЧС

Актеры Панкратов-Черный и Татьяна Кравченко приехали поддержать Курган
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Панкратов-Черный рассказал о том, что спектакль в Кургане был под вопросом Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

Комедию «Женихи» или «Как родители дочке жениха выбирали», которая сегодня состоится в Курганской государственной филармонии могли отменить из-за паводка, но артисты приехали, чтобы поддержать местных жителей. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации, Народный артист Республики Южная Осетия Александр Панкратов-Черный.

«Решалось будет спектакль или нет. Мы в нем с [советской и российской актрисой театра и кино] Татьяной Кравченко играем. Не знали, вдруг театр затопит из-за паводка. Люди ждут. Мы приехали. Спектаклю быть», — сказал Александр Панкратов-Черный.

«У нас в области введен режим ЧС. Поэтому мы не можем распоряжаться завтрашним днем. Мы предупредили об этом, конечно же, организатора. А так все в порядке, реклама у них продолжалась, мероприятие планировалось. Слухи разные ходили по поводу этого паводка. Предугадать, как получится, никто не мог. Поэтому все меры приняли. Филармония работает в штатном режиме. Если бы что-то произошло, просто артисты пропустили бы город в рамках гастролей», — сказала представитель Курганской областной филармонии Елена Сапожникова. По ее словам, в случае срыва все деньги за спектакль зрителям бы вернули.

Паводок возле Кургана выходит на свой пик. Большая вода занимает расстояние около 50 км вдоль русла руки Тобол. В столице региона прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров.

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Комедию «Женихи» или «Как родители дочке жениха выбирали», которая сегодня состоится в Курганской государственной филармонии могли отменить из-за паводка, но артисты приехали, чтобы поддержать местных жителей. Об этом сообщил корреспонденту URA.RU советский и российский актер, кинорежиссер, народный артист Российской Федерации, Народный артист Республики Южная Осетия Александр Панкратов-Черный. «Решалось будет спектакль или нет. Мы в нем с [советской и российской актрисой театра и кино] Татьяной Кравченко играем. Не знали, вдруг театр затопит из-за паводка. Люди ждут. Мы приехали. Спектаклю быть», — сказал Александр Панкратов-Черный. «У нас в области введен режим ЧС. Поэтому мы не можем распоряжаться завтрашним днем. Мы предупредили об этом, конечно же, организатора. А так все в порядке, реклама у них продолжалась, мероприятие планировалось. Слухи разные ходили по поводу этого паводка. Предугадать, как получится, никто не мог. Поэтому все меры приняли. Филармония работает в штатном режиме. Если бы что-то произошло, просто артисты пропустили бы город в рамках гастролей», — сказала представитель Курганской областной филармонии Елена Сапожникова. По ее словам, в случае срыва все деньги за спектакль зрителям бы вернули. Паводок возле Кургана выходит на свой пик. Большая вода занимает расстояние около 50 км вдоль русла руки Тобол. В столице региона прогнозируется масштабное наводнение, которое может стать рекордным за последние 30 лет и достичь 11 метров.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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