В Тюменской области сообщили о новом перекрытии дороги из-за паводка

В селе Казанское пик паводка придется на 20 апреля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

Дорогу, соединяющую село Казанское и деревню Малые Ярки (Тюменская область), подвергнут разрушению, чтобы ускорить прохождение паводковых вод. Об этом сообщили в администрации Казанского района. Населенные пункты находятся в зоне наибольшего вероятного затопления.

«Внимание! Важное объявление! 16 апреля ориентировочно в 18:00 будет перекопана дорога на участке с. Казанское — д. Малые Ярки для обеспечения прохода воды. Предупредите родственников, друзей, знакомых», — указано в сообщении.

Указанный участок дороги будет перекрыт. Ранее URA.RU писало, что за несколько часов «большая вода» накрыла дорогу между селами Афонькино и Ильинское. Еще утром 16 апреля жители села Афонькино ездили по трассе на автобусах и машинах, а к обеду этого дня оказались полностью отрезанными от цивилизации. В селе Казанское пик паводка прогнозируют в субботу 20 апреля.