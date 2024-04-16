В Тюменской области выявлен очаг бешенства

17 апреля 2024 в 01:52 Размер текста - 17 +

Из-за выявления бешенства у животного планируется введение карантина Фото: Александр Елизаров © URA.RU В селе Ялуторовского района Тюменской области обнаружен очаг бешенства. По данным управления ветеринарии региона, опасное заболевание выявлено у енотовидной собаки. «Выявлен вирус бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от енотовидной собаки по результатам проведения лабораторных исследований … Вирус выявлен на территории села Старый Кавдык Ялуторовского района Тюменской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. Губернатору области Александру Моору отправлен проект об установлении на вышеуказанной территории карантина по бешенству. Управлением ветеринарии региона проводятся все необходимые мероприятия для ликвидации очага вируса и его нераспространении. В деревне Малиновка (Тюменская область) ранее был введен карантин из-за выявления очага вируса бешенства. Опасную инфекцию нашли у лисы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Ялуторовского района Тюменской области обнаружен очаг бешенства. По данным управления ветеринарии региона, опасное заболевание выявлено у енотовидной собаки. «Выявлен вирус бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от енотовидной собаки по результатам проведения лабораторных исследований … Вирус выявлен на территории села Старый Кавдык Ялуторовского района Тюменской области», — сообщается в telegram-канале ведомства. Губернатору области Александру Моору отправлен проект об установлении на вышеуказанной территории карантина по бешенству. Управлением ветеринарии региона проводятся все необходимые мероприятия для ликвидации очага вируса и его нераспространении. В деревне Малиновка (Тюменская область) ранее был введен карантин из-за выявления очага вируса бешенства. Опасную инфекцию нашли у лисы.