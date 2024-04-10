Деревню Тюменской области из-за бешенства поместили под карантин

В деревне Малиновка (Тюменская область) вводится карантин из-за выявления очага вируса бешенства. Как сообщает управление по ветеринарии Тюменской области, опасную инфекцию нашли у лисы.
«В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы по результатам проведения лабораторных исследований в ГАУ ТО „Тюменская областная ветеринарная лаборатория“ Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение Губернатору Тюменской области проект Постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории деревни Малиновка Тюменского района Тюменской области», — указано в сообщении.
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В деревне Малиновка (Тюменская область) вводится карантин из-за выявления очага вируса бешенства. Как сообщает управление по ветеринарии Тюменской области, опасную инфекцию нашли у лисы. «В связи с выявлением вируса бешенства в доставленном образце патологического материала, отобранного от лисицы по результатам проведения лабораторных исследований в ГАУ ТО „Тюменская областная ветеринарная лаборатория“ Управлением ветеринарии Тюменской области подготовлен и направлен на рассмотрение Губернатору Тюменской области проект Постановления об установлении ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству животных на части территории деревни Малиновка Тюменского района Тюменской области», — указано в сообщении. Все мероприятия, направленные на устранение очага бешенства, начнутся с 11 апреля. Ранее URA.RU писало, что карантинные меры также были введены в двух селах Тюменской области.