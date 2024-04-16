16 апреля 2024

Темп прироста уровня воды Тобола в Кургане изменился

Уровень Тобола в Кургане достиг 832 сантиметров
© Служба новостей «URA.RU»
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Власти предупреждали, что ближайшие дни будут трудными для Кургана из-за прихода большой воды
Власти предупреждали, что ближайшие дни будут трудными для Кургана из-за прихода большой воды Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

В Кургане уровень Тобола повысился до 832 сантиметров, показав самую слабую динамику прироста за прошедший день. Это информация размещена на геоинформационном сайте области.

«К 4:00 уровень Тобола составляет 832 см. За два часа прирост составил 2 см. У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда на областной центр надвигается волна паводка — 390 см. Уровень не изменился», — указано на портале.

Ранее губернатор области Вадим Шумков предупредил о худшем сценарии развития паводковой обстановки в Кетовском округе. На территории в ночь на 17 апреля преступили к экстренной эвакуации жителей. С другой информацией по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.

https://geoportal2.gov45.ru/public_map/kurganobl/map10/#65.292222,55.350789/11/1124,1133,1116,1125" rel="nofollow
До критического значения воде осталось преодолеть 18 сантиметров

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В Кургане уровень Тобола повысился до 832 сантиметров, показав самую слабую динамику прироста за прошедший день. Это информация размещена на геоинформационном сайте области. «К 4:00 уровень Тобола составляет 832 см. За два часа прирост составил 2 см. У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда на областной центр надвигается волна паводка — 390 см. Уровень не изменился», — указано на портале. Ранее губернатор области Вадим Шумков предупредил о худшем сценарии развития паводковой обстановки в Кетовском округе. На территории в ночь на 17 апреля преступили к экстренной эвакуации жителей. С другой информацией по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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