Темп прироста уровня воды Тобола в Кургане изменился

Уровень Тобола в Кургане достиг 832 сантиметров

17 апреля 2024 в 04:20 Размер текста - 17 +

Власти предупреждали, что ближайшие дни будут трудными для Кургана из-за прихода большой воды Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане уровень Тобола повысился до 832 сантиметров, показав самую слабую динамику прироста за прошедший день. Это информация размещена на геоинформационном сайте области. «К 4:00 уровень Тобола составляет 832 см. За два часа прирост составил 2 см. У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда на областной центр надвигается волна паводка — 390 см. Уровень не изменился», — указано на портале. Ранее губернатор области Вадим Шумков предупредил о худшем сценарии развития паводковой обстановки в Кетовском округе. На территории в ночь на 17 апреля преступили к экстренной эвакуации жителей. С другой информацией по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU. До критического значения воде осталось преодолеть 18 сантиметров Геоинформационный портал Курганской области . Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане уровень Тобола повысился до 832 сантиметров, показав самую слабую динамику прироста за прошедший день. Это информация размещена на геоинформационном сайте области. «К 4:00 уровень Тобола составляет 832 см. За два часа прирост составил 2 см. У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда на областной центр надвигается волна паводка — 390 см. Уровень не изменился», — указано на портале. Ранее губернатор области Вадим Шумков предупредил о худшем сценарии развития паводковой обстановки в Кетовском округе. На территории в ночь на 17 апреля преступили к экстренной эвакуации жителей. С другой информацией по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.