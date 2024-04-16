Темп прироста уровня воды Тобола в Кургане изменился

В Кургане уровень Тобола повысился до 832 сантиметров, показав самую слабую динамику прироста за прошедший день. Это информация размещена на геоинформационном сайте области.
«К 4:00 уровень Тобола составляет 832 см. За два часа прирост составил 2 см. У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда на областной центр надвигается волна паводка — 390 см. Уровень не изменился», — указано на портале.
Ранее губернатор области Вадим Шумков предупредил о худшем сценарии развития паводковой обстановки в Кетовском округе. На территории в ночь на 17 апреля преступили к экстренной эвакуации жителей. С другой информацией по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.
До критического значения воде осталось преодолеть 18 сантиметров
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В Кургане уровень Тобола повысился до 832 сантиметров, показав самую слабую динамику прироста за прошедший день. Это информация размещена на геоинформационном сайте области. «К 4:00 уровень Тобола составляет 832 см. За два часа прирост составил 2 см. У гидропоста в селе Бараба Кетовского округа, откуда на областной центр надвигается волна паводка — 390 см. Уровень не изменился», — указано на портале. Ранее губернатор области Вадим Шумков предупредил о худшем сценарии развития паводковой обстановки в Кетовском округе. На территории в ночь на 17 апреля преступили к экстренной эвакуации жителей. С другой информацией по теме наводнения можно ознакомиться в трансляции URA.RU.