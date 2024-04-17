Глава МЧС использует наработки по паводку курганских властей в Оренбурге. Видео

17 апреля 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Александр Куренков оценил уровень работы команды губернатора Вадима Шумкова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Глава МЧС Александр Куренков похвалил представителей правительства Курганской области за подготовку к паводку и заявил, что собирается использовать некоторые местные наработки в Оренбургской области, где было наводнение. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Проделана эта работа грамотно, четко, самое главное, что вы очень правильно разбили на группы, на резервы как технику, людей, так и необходимые мешки с песком, грунты и даже бетонные изделия, которые будут необходимы в случае прорыва. В Оренбургскую область ваши наработки кое-какие тоже отвезем. Очень правильная работа, еще раз повторюсь», — заявил Куренков во время совещания в областном правительстве. Работу властей региона он назвал «слаженной». Куренков дважды приезжал в апреле в Курганскую область из-за паводка. Он осмотрел дамбу в Кургане, затопленные территории, проверил пункты временного размещения и провел совещание. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава МЧС Александр Куренков похвалил представителей правительства Курганской области за подготовку к паводку и заявил, что собирается использовать некоторые местные наработки в Оренбургской области, где было наводнение. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Проделана эта работа грамотно, четко, самое главное, что вы очень правильно разбили на группы, на резервы как технику, людей, так и необходимые мешки с песком, грунты и даже бетонные изделия, которые будут необходимы в случае прорыва. В Оренбургскую область ваши наработки кое-какие тоже отвезем. Очень правильная работа, еще раз повторюсь», — заявил Куренков во время совещания в областном правительстве. Работу властей региона он назвал «слаженной». Куренков дважды приезжал в апреле в Курганскую область из-за паводка. Он осмотрел дамбу в Кургане, затопленные территории, проверил пункты временного размещения и провел совещание. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.