Глава МЧС Александр Куренков похвалил представителей правительства Курганской области за подготовку к паводку и заявил, что собирается использовать некоторые местные наработки в Оренбургской области, где было наводнение. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.
«Проделана эта работа грамотно, четко, самое главное, что вы очень правильно разбили на группы, на резервы как технику, людей, так и необходимые мешки с песком, грунты и даже бетонные изделия, которые будут необходимы в случае прорыва. В Оренбургскую область ваши наработки кое-какие тоже отвезем. Очень правильная работа, еще раз повторюсь», — заявил Куренков во время совещания в областном правительстве. Работу властей региона он назвал «слаженной».
Куренков дважды приезжал в апреле в Курганскую область из-за паводка. Он осмотрел дамбу в Кургане, затопленные территории, проверил пункты временного размещения и провел совещание. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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Глава МЧС Александр Куренков похвалил представителей правительства Курганской области за подготовку к паводку и заявил, что собирается использовать некоторые местные наработки в Оренбургской области, где было наводнение. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Проделана эта работа грамотно, четко, самое главное, что вы очень правильно разбили на группы, на резервы как технику, людей, так и необходимые мешки с песком, грунты и даже бетонные изделия, которые будут необходимы в случае прорыва. В Оренбургскую область ваши наработки кое-какие тоже отвезем. Очень правильная работа, еще раз повторюсь», — заявил Куренков во время совещания в областном правительстве. Работу властей региона он назвал «слаженной». Куренков дважды приезжал в апреле в Курганскую область из-за паводка. Он осмотрел дамбу в Кургане, затопленные территории, проверил пункты временного размещения и провел совещание. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.