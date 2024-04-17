Глава МЧС использует наработки по паводку курганских властей в Оренбурге. Видео

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Министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков и губернатор Курганской области Вадим Шумков на набережной у Кировского моста. Курган, шумков вадим, куренков александр
Александр Куренков оценил уровень работы команды губернатора Вадима Шумкова Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Глава МЧС Александр Куренков похвалил представителей правительства Курганской области за подготовку к паводку и заявил, что собирается использовать некоторые местные наработки в Оренбургской области, где было наводнение. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства.

«Проделана эта работа грамотно, четко, самое главное, что вы очень правильно разбили на группы, на резервы как технику, людей, так и необходимые мешки с песком, грунты и даже бетонные изделия, которые будут необходимы в случае прорыва. В Оренбургскую область ваши наработки кое-какие тоже отвезем. Очень правильная работа, еще раз повторюсь», — заявил Куренков во время совещания в областном правительстве. Работу властей региона он назвал «слаженной».

Куренков дважды приезжал в апреле в Курганскую область из-за паводка. Он осмотрел дамбу в Кургане, затопленные территории, проверил пункты временного размещения и провел совещание. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.

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Глава МЧС Александр Куренков похвалил представителей правительства Курганской области за подготовку к паводку и заявил, что собирается использовать некоторые местные наработки в Оренбургской области, где было наводнение. Данная информация размещена в telegram-канале областного правительства. «Проделана эта работа грамотно, четко, самое главное, что вы очень правильно разбили на группы, на резервы как технику, людей, так и необходимые мешки с песком, грунты и даже бетонные изделия, которые будут необходимы в случае прорыва. В Оренбургскую область ваши наработки кое-какие тоже отвезем. Очень правильная работа, еще раз повторюсь», — заявил Куренков во время совещания в областном правительстве. Работу властей региона он назвал «слаженной». Куренков дважды приезжал в апреле в Курганскую область из-за паводка. Он осмотрел дамбу в Кургане, затопленные территории, проверил пункты временного размещения и провел совещание. За актуальными событиями, связанными с паводком, следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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