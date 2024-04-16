16 апреля 2024

Уголовное дело экс-мэра Каслей Васениной отправили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, васенина екатерина
Дело Екатерины Васениной рассмотрит Каслинский горсуд Фото:

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Каслей (Челябинская область) Екатерины Васениной, обвиняемой в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, прокурор утвердил обвинительное заключение по делу.

«Каслинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Каслинского городского поселения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием была собрана достаточная доказательная база. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время имущество Васениной остается под арестом для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска.

Васенина проработала мэром 4,5 года, отметившись многочисленными конфликтами с местными элитами, администрацией Каслинского района и городскими депутатами. В апреле 2023 года депутаты пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики, которых интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц».

Полномочия Васениной истекали в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку, а 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Покидая свой пост, Васенина назвала себя «самым счастливым человеком», добавив, что переезжает в Снежинск и не намерена больше связывать себя с муниципальной службой.

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Уголовное дело в отношении бывшего мэра Каслей (Челябинская область) Екатерины Васениной, обвиняемой в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. «Каслинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Каслинского городского поселения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием была собрана достаточная доказательная база. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время имущество Васениной остается под арестом для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Васенина проработала мэром 4,5 года, отметившись многочисленными конфликтами с местными элитами, администрацией Каслинского района и городскими депутатами. В апреле 2023 года депутаты пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики, которых интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц». Полномочия Васениной истекали в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку, а 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Покидая свой пост, Васенина назвала себя «самым счастливым человеком», добавив, что переезжает в Снежинск и не намерена больше связывать себя с муниципальной службой.
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