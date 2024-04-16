Уголовное дело экс-мэра Каслей Васениной отправили в суд

17 апреля 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Дело Екатерины Васениной рассмотрит Каслинский горсуд Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело в отношении бывшего мэра Каслей (Челябинская область) Екатерины Васениной, обвиняемой в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. «Каслинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Каслинского городского поселения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием была собрана достаточная доказательная база. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время имущество Васениной остается под арестом для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Васенина проработала мэром 4,5 года, отметившись многочисленными конфликтами с местными элитами, администрацией Каслинского района и городскими депутатами. В апреле 2023 года депутаты пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики, которых интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц». Полномочия Васениной истекали в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку, а 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Покидая свой пост, Васенина назвала себя «самым счастливым человеком», добавив, что переезжает в Снежинск и не намерена больше связывать себя с муниципальной службой. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело в отношении бывшего мэра Каслей (Челябинская область) Екатерины Васениной, обвиняемой в служебном подлоге и превышении должностных полномочий, направлено в суд для рассмотрения по существу. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, прокурор утвердил обвинительное заключение по делу. «Каслинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшей главы Каслинского городского поселения, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), п. „е“ ч.3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Уголовное дело направлено в Каслинский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Как сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону, следствием была собрана достаточная доказательная база. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками регионального управления ФСБ. В настоящее время имущество Васениной остается под арестом для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска. Васенина проработала мэром 4,5 года, отметившись многочисленными конфликтами с местными элитами, администрацией Каслинского района и городскими депутатами. В апреле 2023 года депутаты пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики, которых интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц». Полномочия Васениной истекали в июне 2024 года, но 22 января она досрочно подала в отставку, а 2 февраля депутаты Каслей эту отставку приняли. Покидая свой пост, Васенина назвала себя «самым счастливым человеком», добавив, что переезжает в Снежинск и не намерена больше связывать себя с муниципальной службой.