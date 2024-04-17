ВСУ атаковали аэродром в Крыму баллистическими ракетами: карта СВО 17 апреля

Baza: у аэродрома в Крыму произошли взрывы и начался пожар

По предварительным данным, после удара ВСУ на аэродроме в Крыму начался пожар Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ атаковали аэродром в Джанкое, по предварительной информации. СМИ пишут, что армия Украины выпустила по нему порядка восьми баллистических ракет. Официальной информации нет. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

Удар по аэродрому в Крыму: что известно

Официальной информации нет. Telegram-канал Baza сообщил, что ВСУ запустили до восьми баллистических ракет. После удара около аэродрома начался пожар. Атака длилась час, а эвакуации населения не было.

Блогер Сергей Колясников заявил, что в ответ ВС РФ нанесли удар по южно-восточным областям Украины. Одесские СМИ писали, что на месте прилетов начался пожар. Информации по пораженным объектам пока нет. Мэр Чернигова Вячеслав Чаус сообщил о трех ударах. Воздушная тревога была объявлена в девяти регионах Украины. Тем временем, в Киеве и прилегающем к столице регионе сигнал тревоги был снят.

Удары по российским регионам

Армия Украины атаковала Мордовию. В Минобороны РФ сообщили об уничтоженном беспилотника самолетного типа. Также дрон был сбит в Орловской области. Губернатор региона Андрей Клычков отметил, что никто не пострадал и ничто не разрушено. Режим воздушной опасности был введен в Липецкой области из-за угрозы атаки дронов и в Курской.

Купянское направление

Поражены укрытия, военная техника и группа операторов дронов армии Украины. По ним отработал расчет 120-мм миномета. В Минобороны РФ отметили, что для оперативного нанесения удара ВС РФ создали специальную сеть укрытых огневых точек.

Донецкое направление

ВС РФ уничтожили опорный пункт ВСУ около Авдеевки. По противнику отработал расчет самоходного миномета «Нона-СВК», используя 120-мм осколочно-фугасные снаряды. Таким образом был нанесен максимальный урон при минимальном количестве боеприпасов.

Под Угледаром уничтожена западная техника. Об этом рассказал наводчик-оператор с позывным Бэра, отметив, что она была замечена в лесу во время движения.

Российские штурмовики Су-25 ударили ракетами по замаскированной технике ВСУ. Пуски ракет были с малых высот. Все цели поражены. После выполнения задачи экипажи выполнили маневр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

Запорожское направление

Артиллеристы добровольческого отряда БАРС-10 уничтожили опорный пункт Украины. Он находился в лесополосе перед российскими позициями. Удар был нанесен при помощи мин зажигательного действия. Огонь корректировался при помощи беспилотника.