«Серый кардинал» екатеринбургского Дома офицеров возвращается в роли завхоза

18 апреля 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

В Доме офицеров могут произойти кадровые перемены Фото: Илья Московец © URA.RU В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге после назначения нового руководителя Олега Сорокина могут произойти и другие кадровые изменения. Так, пост начальника административно-хозяйственной части может занять бывший сотрудник Виктор Жоров, который был уволен два года назад с должности зама и который считался «серым кардиналом» ОДО. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме. Новость по теме Источник: Домом офицеров ЦВО управляет «серый кардинал». Его обвинили в захвате власти «Жорова инициируют на начальника АХЧ. И это при том, что в период его работы в Доме офицеров было найдено много нарушений. Официального приказа о его назначении нет, но Жорова видели в ОДО, он якобы встречался с новым начальником Сорокиным», — рассказал собеседник агентства. Виктор Жоров в 2021—2022 году был замом руководителя Сергея Конова. «Серым кардиналом» ОДО Жорова называли из-за того, что якобы именно он принимал все решения, а шеф их только подписывал. «В свое время Жоров должен был стать начальником Дома офицеров, был даже подписан приказ. Но налоговая его кандидатуру не пропустила, нашлись какие-то нарушения в прошлом», — объяснил инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в сам Дом офицеров. Ответ на момент публикации получен не был. Накануне в ОДО завершилась проверка казначейства, инициированная ФСБ Центрального военного округа. Были выявлены два нарушения, допущенные еще в 2022 году, когда начальником был Сергей Конов, а его замом Виктор Жоров. Они касались охраны и уборки учреждения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В окружном Доме офицеров в Екатеринбурге после назначения нового руководителя Олега Сорокина могут произойти и другие кадровые изменения. Так, пост начальника административно-хозяйственной части может занять бывший сотрудник Виктор Жоров, который был уволен два года назад с должности зама и который считался «серым кардиналом» ОДО. Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к теме. «Жорова инициируют на начальника АХЧ. И это при том, что в период его работы в Доме офицеров было найдено много нарушений. Официального приказа о его назначении нет, но Жорова видели в ОДО, он якобы встречался с новым начальником Сорокиным», — рассказал собеседник агентства. Виктор Жоров в 2021—2022 году был замом руководителя Сергея Конова. «Серым кардиналом» ОДО Жорова называли из-за того, что якобы именно он принимал все решения, а шеф их только подписывал. «В свое время Жоров должен был стать начальником Дома офицеров, был даже подписан приказ. Но налоговая его кандидатуру не пропустила, нашлись какие-то нарушения в прошлом», — объяснил инсайдер. За комментарием корреспондент обратился в сам Дом офицеров. Ответ на момент публикации получен не был. Накануне в ОДО завершилась проверка казначейства, инициированная ФСБ Центрального военного округа. Были выявлены два нарушения, допущенные еще в 2022 году, когда начальником был Сергей Конов, а его замом Виктор Жоров. Они касались охраны и уборки учреждения.