Природа Погода В Кургане вода Тобола топит пятиэтажки микрорайона. Фото, видео 17 апреля 2024 в 18:02 Размер текста - 17 + В Кургане вода добралась до многоэтажек микрорайона Тополя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В Кургане в микрорайоне Тополя из-за паводка начало топить пятиэтажные дома. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в микрорайоне. «Вода затопила микрорайон Тополя, в том числе, она уже подошла к пятиэтажкам. У дверей подвалов домов вода уже стоит. При этом в микрорайоне можно еще увидеть жителей, которые пока что решили не эвакуироваться», — рассказал журналист. По данным на 16:00 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане достиг отметки в 919 см. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в Кургане. Ранее жители микрорайона отказывались эвакуироваться из-за боязни мародеров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. Дома залила и дворы домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По некоторым дорогам могут проехать только грузовые машины Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В некоторых местах хватает и велосипеда Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вода уже начинает топить подвалы домов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У некоторых местных жителей были припасены лодки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Возле микрорайона вода залила свободное пространство Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Некоторые местные жители спокойно относятся к происходящему Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Кургане в микрорайоне Тополя из-за паводка начало топить пятиэтажные дома. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в микрорайоне. «Вода затопила микрорайон Тополя, в том числе, она уже подошла к пятиэтажкам. У дверей подвалов домов вода уже стоит. При этом в микрорайоне можно еще увидеть жителей, которые пока что решили не эвакуироваться», — рассказал журналист. По данным на 16:00 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане достиг отметки в 919 см. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в Кургане. Ранее жители микрорайона отказывались эвакуироваться из-за боязни мародеров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям