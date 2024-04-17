В Кургане в микрорайоне Тополя из-за паводка начало топить пятиэтажные дома. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в микрорайоне.
«Вода затопила микрорайон Тополя, в том числе, она уже подошла к пятиэтажкам. У дверей подвалов домов вода уже стоит. При этом в микрорайоне можно еще увидеть жителей, которые пока что решили не эвакуироваться», — рассказал журналист.
По данным на 16:00 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане достиг отметки в 919 см. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в Кургане. Ранее жители микрорайона отказывались эвакуироваться из-за боязни мародеров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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В Кургане в микрорайоне Тополя из-за паводка начало топить пятиэтажные дома. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в микрорайоне. «Вода затопила микрорайон Тополя, в том числе, она уже подошла к пятиэтажкам. У дверей подвалов домов вода уже стоит. При этом в микрорайоне можно еще увидеть жителей, которые пока что решили не эвакуироваться», — рассказал журналист. По данным на 16:00 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане достиг отметки в 919 см. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в Кургане. Ранее жители микрорайона отказывались эвакуироваться из-за боязни мародеров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.