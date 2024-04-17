В Кургане вода Тобола топит пятиэтажки микрорайона. Фото, видео

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Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган, половодье, чрезвычайная ситуация, паводок, наводнение, вид сверху, стихийное бедствие, разлив
В Кургане вода добралась до многоэтажек микрорайона Тополя Фото:
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В Кургане в микрорайоне Тополя из-за паводка начало топить пятиэтажные дома. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в микрорайоне.

«Вода затопила микрорайон Тополя, в том числе, она уже подошла к пятиэтажкам. У дверей подвалов домов вода уже стоит. При этом в микрорайоне можно еще увидеть жителей, которые пока что решили не эвакуироваться», — рассказал журналист.

По данным на 16:00 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане достиг отметки в 919 см. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в Кургане. Ранее жители микрорайона отказывались эвакуироваться из-за боязни мародеров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.

Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
Дома залила и дворы домов
Фото:
Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
По некоторым дорогам могут проехать только грузовые машины
Фото:
Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
В некоторых местах хватает и велосипеда
Фото:
Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
Вода уже начинает топить подвалы домов
Фото:
Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
У некоторых местных жителей были припасены лодки
Фото:
Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
Возле микрорайона вода залила свободное пространство
Фото:
Затопленный из-за паводка микрорайон Тополя в Кургане. Курган
Некоторые местные жители спокойно относятся к происходящему
Фото:

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В Кургане в микрорайоне Тополя из-за паводка начало топить пятиэтажные дома. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, побывавший в микрорайоне. «Вода затопила микрорайон Тополя, в том числе, она уже подошла к пятиэтажкам. У дверей подвалов домов вода уже стоит. При этом в микрорайоне можно еще увидеть жителей, которые пока что решили не эвакуироваться», — рассказал журналист. По данным на 16:00 17 апреля, уровень реки Тобол в Кургане достиг отметки в 919 см. Такого уровня река еще не достигала в XXI веке в Кургане. Ранее жители микрорайона отказывались эвакуироваться из-за боязни мародеров. За актуальной информацией о паводке следите в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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