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23:07
Челябинская река вышла из берегов и затопила дорогу под Пластом
23:05
В восьми населенных пунктах Тюменской области объявили эвакуацию
23:02
В Дагестане задержали министра МЧС Чечни
Песков объяснил отказ Кремля опубликовать данные о погибших в Украине: главное к вечеру 17 апреля
22:52
Жительница Перми стала свидетелем беспорядков в аэропорту Дубая. Видео
22:50
США опубликовали законопроекты о помощи Украине, Израилю и союзникам
22:37
Путин поставил на место губернатора Моора: как прошло совещание с членами Правительства
Власти напомнили банкам о важности перехода на российский софт
22:27
Уровень воды в Тоболе в Кургане составил почти 9,5 метров
22:24
Мишустин назначил нового руководителя научно-технологического центра в Сургуте
22:20
В Турции презентовали книгу «Я — Путин»
Путин определит судьбу министров и губернаторов по борьбе с паводками
22:01
Два свердловских мэра оказались в опале у Куйвашева, но им тут же дали шанс
2
21:53
Банки выразили опасения из-за оплаты на Ozon и Wildberries
1
21:46
Совфед одобрил отправку условно осужденных иностранцев на Родину
1
Мурашко указал, что иностранцы хотят обучаться в медвузах РФ: главные заявления главы Минздрава
21:39
Свердловскому городу грозит потоп из-за «Водоканала» Екатеринбурга. Фото
21:32
Собянин уволил вице-мэра по строительству
1
21:29
Премьер Украины призвал Запад защитить российские города
Борисов озвучил планы РФ в космосе до 2030 года: главные заявления
21:21
Губернатор усилил работу экстренных служб, а рынок превратили в пункт обогрева
21:19
Банкрот «Роснано» намерен погасить обязательства из собственных средств
21:14
Куйвашева неприятно удивила вотчина УГМК на выборах
2
«Смотрящие за Тоболом»: курганцы днем и ночью следят за дамбой
21:06
Рекордный Тобол, километровые пробки и «курганская Венеция»: главное к вечеру 17 апреля
1
21:00
В Кургане волонтеры и чиновники обсуждают слабые места дамбы. Фото, видео
20:59
МИД ответил на публикацию WP о «секретном документе» о внешней политике России
Каких новых угроз ждать Крыму от ВСУ
20:57
Уровень воды на тюменских реках: актуальная информация к вечеру 17 апреля
20:50
Ресторан в ХМАО ищет амбассадора вечеринок, который будет подпевать музыкантам и смеяться на стендапе
20:48
Пермяки устроили ажиотаж на первый рейс в Турцию
Куда отправят российских миротворцев, выведенных из Карабаха
20:46
Автомобилисты продолжают попадать в ловушки на дорогах ЯНАО, несмотря на предупреждения
20:45
В Челябинске хотят обанкротить оборонный завод «Полет»
20:39
В Подмосковье снесли два молельных дома мусульман за два дня
1
Разработчик сайта Кремля назвал условия для возвращения TikTok в Россию
20:38
Тюменская девочка приняла участие в шоу кондитеров на федеральном канале
20:32
В Свердловской области ожидают подъем уровня воды в реках
20:29
Жителей города в ХМАО возмутила женщина в стрингах, которая позировала на улице. Фото
2
Какие модели Toyota можно купить в 2024 году в РФ
20:27
Количество студентов в мединститутах выросло на 20%
1
20:22
Глава Роскосмоса назвал дату первого запуска ракеты «Ангара-А5В»
20:20
В медпунктах пермских сел не оказалось носилок, тонометров и ингаляторов
Организаторы «Опорного края» объяснили странности с номерами победителей
20:14
Уровень в Тоболе в Кургане попал в топ-5 самых рекордных наводнений
20:13
Главный организатор «Опорного края» избежал разноса за закрытыми дверями
1
20:02
«Дом поведет, а полы сгниют»: жилье многодетной семьи в Кургане погружается под воду
2
Уровень воды в реке Ишим превысил исторический максимум
20:01
Борисов раскрыл детали пуска ракеты «Ангара-А5М»
20:00
Минздрав оценил работу медорганизаций во время паводков
19:59
В ХМАО пять человек подали документы на должность главы района
ВСУ атаковали аэродром в Крыму баллистическими ракетами: карта СВО 17 апреля
19:53
Тюменцам, пострадавшим от паводка, дадут кредитные каникулы
19:51
Сколько сел и деревень затопит в Тюменской области: актуальные данные
1
19:51
Бегущие от наводнения коровы покидают опасную ферму в Кургане. Фото, видео
2
Каких парков рискуют лишиться екатеринбуржцы
19:47
Путин отметил напряженную работу глав затапливаемых регионов
19:44
Рябков назвал условие отказа от моратория на размещение РМСД
19:44
Моор признал, что идея нарастить дамбы на два метра навеяна Путиным
1
Под Курганом затопило маслозавод жены богатейшего депутата. Фото, видео
19:38
Курганский губернатор Шумков обратился к Путину с тремя просьбами из-за паводка
6
19:38
Появилось видео смертельного ДТП с байкером в Екатеринбурге
19:34
Паслер доложил о принятых мерах из-за паводка в Оренбургской области
Учить создавать семьи начнут с дошкольного возраста: проект запустили в трех регионах РФ
19:32
В Кургане топит дачников, но не из-за наводнения. Видео
1
19:30
Главное, о чем Путину доложил курганский губернатор Шумков в связи с паводком
6
19:30
Файзуллин: 35 комиссий в Оренбуржье обследовали более тысячи домов
Преследования ФБР и угрозы Apple: о чем рассказал Дуров в интервью Карлсону
19:30
В Копейске массово увольняются воспитатели детского сада
6
19:30
Нефтяники «Сургутнефтегаза» боятся нападения медведей из-за отсутствия защиты на месторождениях
19:26
Чиновников, допустивших ЧП на трассе в ЯНАО, проверит прокуратура
Как будет расти доллар в 2024 году
19:26
Курганский губернатор рассказал Путину о ликвидации ЧС из-за наводнения
19:23
Губернатор Моор: на федеральной трассе демонтировали дамбу, подаренную МЧС
19:17
Губернатор Моор доложил Путину об ухудшении ситуации с паводком
19:15
Глава МЧС сообщил о прошествии пика паводка в Орске и Оренбурге
19:14
Путин не оценил шутку губернатора Тюменской области в разгар паводка
4
19:10
В Сургутском районе ХМАО продолжается мэропад
19:04
Куренков: 30 тысяч пострадавших от паводка в Оренбуржье получили выплаты
19:03
В Челябинске на оживленном перекрестке автомобиль сбил лошадь. Видео
19:03
Экс-полпред Куйвашева внезапно уволился с поста мэра из-за блогеров
19:00
В Пласте во время ночной стрельбы погиб местный житель
19:00
Доставлять ямальцев к отдаленным территориям будут служебные вертолеты
19:00
ФПГ поведут своих людей в гордуму Челябинска
18:59
Путин призвал организовать работу по оценке ущерба от паводков без пауз
18:59
Как выглядит подъезд к челябинским самостроям на трассе М-5 после работы грейдеров. Фото, видео
18:57
Власти Нижневартовска назвали сроки строительства новых мест для отдыха
18:54
Власти Сургута усилят меры безопасности на майские праздники
18:54
Пермский край в ближайшие дни накроет аномальная жара
18:53
Ямальских депутатов обязали собрать деньги на нужды СВО
2
18:50
Компания миллиардера из ХМАО вдвое увеличила прибыль за год
18:47
Путин сообщил, что почти каждый день общается с главой МЧС по вопросу паводков
18:47
Украинский музыкант рассказал, как Сердючка «спелась» с Зеленским
1
18:43
В Ишиме определили, куда пристроить авто из зона затопления
18:41
У школьницы, которую нашли мертвой в Екатеринбурге, были проблемы
18:38
В Екатеринбурге определили места, где можно жарить шашлык в пожароопасный сезон
2
18:35
В Екатеринбурге насмерть разбился байкер. Фото
1
18:35
Где курганцам можно спрятаться от наводнения и как сберечь свой автомобиль
18:35
«Большая вода» блокирует села в Тюменской области: главное к вечеру 17 апреля
18:34
В Бразилии женщина пришла с трупом дяди в банк, чтобы оформить на него кредит. Видео
2
18:34
Сколько стоит снять жилье в ЯНАО посуточно. Инфографика
18:33
Рекордный уровень Тобола в Кургане продолжает расти
18:29
Вместе с бывшей невесткой Чернецкого задержали еще двоих
1
18:21
Украинских бойцов заметили с макетами автоматов в Авдеевке
2
18:18
В пермских реках, снабжающих город, ухудшилось качество воды
18:18
В Челябинске прошла первая репетиция парада ко Дню Победы. Фото, видео
18:13
Орбан: Украина больше не может считаться суверенным государством
3
18:08
В центре Перми караоке переделали в бар
18:07
«Воды под потолок»: дачу пенсионеров затопило в Кургане. Фото, видео
18:06
Экс боец UFC станет новым соперником «Уральского Халка» Штыркова
18:06
Генпрокуратура РФ заставила ямальского мэра отремонтировать интернат
18:04
Военкор Коц: МЧС Украины отметило ювелирный удар ВС РФ по Чернигову
18:02
Десять тысяч челябинских школьников бесплатно путешествовали по региону
18:02
В Кургане вода Тобола топит четырехэтажки микрорайона. Фото, видео
17:57
В ХМАО подсудимый по делу об убийстве тестя хочет, чтобы про его историю сняли фильм
1
17:57
Певец Дима Билан показал, как его встретили в челябинском отеле. Видео
17:55
На фоне Эйфелевой башни в челябинском Париже проведут показ мод
17:54
Телохранитель смотрящего за Ревдой, убивший бизнесмена, рвется на свободу
17:53
Главный свердловский аудитор раскритиковала чиновников на глазах у Куйвашева
3
17:51
Рассмотрение одного из исков «Роснано» произойдет на закрытом заседании суда
17:49
Онколог перечислил пять полезных привычек для профилактики рака
17:44
В Челябинске стартовал сезон летних кафе
17:43
В Пермском крае десяткам тысяч жителей грозит отключение газа из-за долгов
1
17:42
Нижнетагильские металлурги отказались от опасных трансформаторов
17:42
Энергетики Челябинска во время испытаний выявили «слабые» места теплосетей
3
17:41
Как снижается уровень воды в курганском селе Звериноголовское. Инфографика
17:40
Астронавты запустили «космический» поезд в метро Екатеринбурга. Фото, видео
2
17:40
У челябинского золотодобытчика Струкова хотят изъять земли сельхозназначения
1
17:39
Какие дороги перекрыты в Тюменской области из-за паводка. Список
17:39
Рейсы из Екатеринбурга в Дубай и Шарджу отменены из-за потопа. Скрин
17:36
В Челябинске потратили более 12 млрд рублей на улучшение работы трамваев
17:36
Мужа экс-директора «Новой Голландии» признали террористом после публикации постов о «Крокусе»
1
17:30
Бывшего координатора активистов тюменской МГЕР выдворили из России
17:29
Полицейский попытался купить машину за билеты «банка приколов»
17:28
В Приуральском районе загорелась школа-интернат
17:24
Челябинский завод Роскосмоса поставил в Липецк 46 трамваев. Фото
17:21
В Свердловской области загадочно умер отец пятерых детей
17:18
В каких населенных пунктах Тюменской области школьников перевели на дистанционное обучение. Список
17:15
Тюменского самокатчика отправят под арест за езду в пьяном виде
1
17:14
Свердловчан призывали остаться дома в выходные из-за аномальной жары
3
17:12
Зачем прививаться от гепатита А во время паводка
17:11
Правительство ХМАО оценило работу главы депсоцразвития, уходящей в отставку
1
17:11
Генерал Кривонос предупредил ВСУ о круглосуточной работе ВС РФ под Часовым Яром
17:10
Полковник ФСБ Васильев стал замруководителя администрации пермского губернатора
17:08
Молодой пермяк, которого искали полиция и волонтеры, найден погибшим
17:07
В районной мэрии ЯНАО избавляются от прежней команды
17:07
Двое жителей Томской области задержаны за перечисление денег ВСУ. Видео
1
17:03
Роспотребнадзор уличил владельцев маршруток в обмане пермяков
17:03
Жители Нового Уренгоя жалуются на скользкие тротуары
17:03
Аэропорт Кургана готов к приходу большой воды
2
17:01
Суд оштрафовал Twich на миллион рублей
17:00
Бастрыкин вмешался в расследование смерти вахтовика из Екатеринбурга в ХМАО
2
17:00
Какие дороги отремонтируют в крупных городах ХМАО. Карта
4
16:59
В Лабытнанги ветер переворачивает уличные конструкции. Фото
1
16:56
Спецслужба ЦВО вышла с проверкой в Дом офицеров в Екатеринбурге
1
16:54
Где искать рыбу весной и какие виды можно поймать: тактика ловли, оснастка
16:51
Из-за паводка тюменская деревня останется без автобуса
16:51
Bloomberg: Китай сократил экспорт в Россию из-за угрозы американских санкций
5
16:51
Екатеринбургских туристов без денег бросили в тонущем Дубае
5
16:49
Когда победители «Опорного края» заселятся в квартиры и почему смартфоны дешевле заявленного
2
16:47
На челябинских базах отдыха раскупили номера на майские праздники
16:45
Военный эксперт Хатылев опроверг поражение авиабомб РФ с помощью зениток ВСУ
16:35
В Челябинске пройдет форум «Российская креативная неделя — Урал»
16:35
Эпичный вид сверху затопленной Курганской области. Видео
2
16:32
Нидерланды призвали ЕС ускорить процесс решения о передаче активов РФ Украине
2
16:31
Власти Нижневартовска сделали прогноз о масштабах предстоящего паводка
16:27
В Салехарде название Лицею определят путем народного голосования на сайте
3
16:26
Тюменцев просят помочь пострадавшим от паводка сельчанам
1
16:24
Пилот, посадивший самолет в поле, уволился из «Уральских авиалиний»
5
16:23
Сдавший квартиру террористам в «Крокусе» дал признательные показания
4
16:20
Регоператор Югры решает проблему вывоза ТКО с месторождений
3
16:20
Вахтовиков из ХМАО зовут работать на стройку на зарплату в 350 тысяч рублей
1
16:19
Фастфуд в двух городах ЯНАО может быть опасен для здоровья
16:17
Свердловским велосипедистам, укравшим золота на 5 млн, запросили 13 лет колонии
2
16:15
Глава СПЧ предложил ставить на воинский учет мигрантов
5
16:15
Уровень Тобола в Кургане стал самым высоким в 21-м веке
16:10
В Свердловской области первый иностранец-участник СВО получил российский паспорт. Фото
6
16:08
Народный синоптик Винштейн: почему воды в реке меньше, а Курган топит больше
2
16:07
В Петербурге произошло массовое отравление детей из Белгорода
2
16:06
В России с помощью эксперимента доказали, что можно обедать на 1000 рублей в неделю
33
16:06
Ямальские спасатели освободили людей из снежного плена. Видео
16:02
Цены на недвижимость в ЯНАО: итоги I квартала года. Инфографика
16:02
Куйвашев впервые раскрыл ущерб от лесных пожаров
3
16:01
Курганцы простились с погибшим на СВО экс-главой Кетовского района Носковым
8
16:00
В Екатеринбурге перекроют улицы из-за репетиций парада Победы. Карта
15:59
Парламент Грузии поддержал закон об иноагентах, вызвавший масштабный митинг
2
15:55
Члены Госсовета оценили концепцию развития предпринимательства губернатора ХМАО
15:55
В Перми суд вынес решение по делу о падении лифта с пациентами в больнице
1
15:52
В ХМАО охотники закупают оружие эконом-класса перед открытием сезона
15:51
Mash: мигрант избил беременную девушку-фельдшера
15
15:51
Генпрокуратура наказала за нарушения тюменских перевозчиков
15:43
Капитан «Металлурга» Яковлев пропустит два матча финала плей-офф из-за травмы
15:42
В Магнитогорске пьяная внучка угнала машину деда. Фото
4
15:41
Головная компания пермского производителя зарядных станций для электромобилей резко повысила прибыль
15:41
Прокуратура заступилась за полицейских, избивших участника СВО
1
15:36
Десятки жителей ЯНАО получат выплаты за охрану госграницы
15:33
На трассах Челябинской области работают незаконно 80% заведений. Фото, видео
2
15:30
В Перми объявили подрядчика для строительства третьего моста через Каму
15:30
Россия и Казахстан приняли важное стратегическое решение
5
15:30
Сотрудников аппарата Тюменской облдумы начнут уплотнять
1
15:29
Из-за угрозы атаки украинского беспилотника задержан авиарейс Казань-Пермь
15:25
Жители пожаловались, что в школах челябинского города дети мерзнут без отопления
15:25
В затопленном тюменском селе закончились питьевая вода и хлеб
15:24
В Краснотурьинске возобновили работу бургерной после вспышки гепатита А
3
15:20
ФСБ задержала второго фигуранта дела о подрыве автомобиля Прозорова в Москве. Видео
1
15:17
Куйвашев припугнул мэров уголовными делами, упомянув экс-главу Кургана
5
15:17
В России расширят программу социальной газификации на жителей СНТ
4
15:15
Глава пермского минприроды рассказал депутатам байку о Росрыболовстве и Кизеле
15:14
Депутат-единоросс из ХМАО, судимый за наркотики, сложил полномочия
15:12
В Курганской области для фур перекрыли два участка федеральной трассы. Видео
15:08
Чиновники Приуральского района ЯНАО оказались не готовы к удару стихии
7
15:05
В тюменском селе Афонькино из-за потопа падают мачты освещения. Видео
15:05
В Перми глава еще одного района покинет свой пост
15:04
Губернатор Куйвашев дал сигнал местной элите о своем ближайшем будущем
2
15:02
Власти ХМАО спасли обманутых дольщиков от лишних налогов
15:00
Рогов: в ЕС собираются аннулировать загранпаспорта у украинцев
4
14:59
В Интернете распространяется ложь о разработке Украиной бесшумной подлодки
7
14:56
В Копейске стало еще на одного депутата меньше
14:55
Песков: Дурова неоднократно просили закрыть Telegram от террористов
14:53
Песков: Россия и Китай ищут способы защитить бизнес от санкций США
14:53
Немецкие врачи подарили глухой свердловской девочке сломанные слуховые аппараты
6
14:52
Песков заявил, что МВФ фиксирует позитивный рост экономики России
2
14:49
Выигрыш подчиненного организатора «Опорного края» связали с теорией случайности. Видео
5
14:47
Песков подтвердил вывод российских миротворцев из Карабаха
5
14:47
Глава Минстроя прилетел в Томск оценить последствия паводка. Фото
1
14:45
Песков опроверг связь российского закона об иноагентах с грузинским
14:45
Песков: дата визита Путина в Турцию пока не согласована
1
14:45
Песков адресовал Минобороны вопрос о потерях России на СВО
7
14:45
В Кремле пообещали помощь металлургам из-за санкций США
1
14:45
В Кремле призвали Иран и Израиль к разумной сдержанности
1
14:45
Песков раскрыл, как пройдет инаугурация Путина
12
14:43
В Челябинске Россельхознадзор проследит за возделыванием полей с помощью дрона
14:41
Гарик Сукачев отменил концерт в Челябинске из-за конфликта с организатором
2
14:39
Родители учащихся пермского колледжа «Оникс» обратились к губернатору из-за реорганизации
14:37
В Челябинске с мая откроют регулярный авиарейс до Минска
14:31
Ушедший на СВО челябинский депутат гордумы Панов продлил контракт с Эспаньолой
14:31
В ХМАО 83-летняя пенсионерка вышла замуж за 70-летнего жениха. Фото
4
14:28
В отрезанных от большой земли тюменских селах запустили лодки. Видео
1
14:28
В подвале у челябинки обнаружили склад трупов собак
2
14:22
Сбежавшую из России феминистку Маршенкулову объявили в розыск. Скрин
2
14:21
Минфин: власти обсуждают вероятное повышение ставки по дальневосточной ипотеке
1
14:20
Курганцы стоят в восьмикилометровой пробке из-за перекрытого шоссе. Карта
14:14
В Тюмени нашли мертвым пропавшего рыбака
14:14
Экс-невестка Чернецкого, задержанная за мошенничество, сменила адвоката
14:12
В Екатеринбурге у двух мигрантов из Таджикистана нашли 60 свертков с героином
6
14:07
Главный танковый завод переделал «Жигули» в боевую машину для участников СВО. Фото
2
14:05
В челябинском районе паводком повредило дом. Фото
14:05
Губернатор Шумков: гулять по главной набережной Тобола — опасно
10
14:04
РВ: в Чернигове уничтожена гостиница с боевиками, погиб генерал ВСУ
3
14:04
Полпред Якушев призвал жителей Ишима сплотиться в борьбе со стихией. Видео
14:02
В ХМАО самолет не смог приземлиться из-за животного на взлетной полосе аэропорта
2
14:01
В Кургане вода прибывает, но в 30 километрах от города уровень пошел на спад. Скрин
14:00
Челябинскую область признали одним из лидеров промышленного туризма
13:57
«Рыбарь»: Украина атаковала Крым американскими ракетами ATACMS
6
13:55
Wildberries начнет продавать автомобили
4
13:55
Челябинский суд ужесточил меру пресечения организатору незаконной миграции
13:55
В ХМАО обвалились цены на авиабилеты в Сочи на майские праздники
1
13:54
В Челябинскую область с 18 апреля на пять дней придет аномальная жара
13:51
Жители тонущей тюменской деревни винят власти в прорыве дамбы. Видео
13:49
Украинский беспилотник уничтожен над территорией Татарстана
13:49
Пермячка застряла в аэропорту Дубая без еды из-за ливней
5
13:49
Курганцы брезгуют пунктами временного размещения и предпочитают тонуть. Видео
4
13:49
Свердловчане пойдут к министру из-за массовой вырубки деревьев
1
13:47
Суд отклонил иск на миллион долларов к клубу, где была голая вечеринка Ивлеевой
13:43
Курганцы не хотят вылетать из аэропорта, который может быть подтоплен
13:42
Бастрыкин контролирует дело о наезде самоката на детскую коляску в Магнитогорске
13:35
Россия закрыла въезд в страну 235 австралийцам
1
13:34
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Власти ЯНАО перевели экстренные службы на усиленный режим. Карта
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Путин заявил о высоком риске новых эпидемий в мире
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