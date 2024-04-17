Минздрав оценил работу медорганизаций во время паводков

17 апреля 2024 в 20:00 Размер текста - 17 +

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил работу медорганизаций во время паводков Фото: Анна Майорова © URA.RU Минздрав России оценил работу медицинских учреждений во время паводков в ряде регионов. На совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством РФ глава ведомства Михаил Мурашко поблагодарил коллег за работу и за то, что «все мероприятия были организованы в срок». «В общей сложности [из зон подтопления] пришлось эвакуировать 21 объект в 11 медицинских организациях. Мы восстанавливаем работу. Самое главное — водоснабжение, поскольку хирургическая деятельность, обеспечение всех санитарных норм в медицинских организациях является ключевой задачей», — сообщил Мурашко, добавив, что выделения дополнительных ресурсов не требуется. По словам министра, в Оренбургской области работает 41 прививочная бригада. «Сложностей в оказании помощи нет. Во всех пунктах временного размещения граждан в Курганской области работают медицинские сотрудники, дополнительно готовы развернуть бригады скорой помощи, подготовили бригады по вакцинации», — отметил Михаил Мурашко. Министр также сообщил, что в Оренбуржье уже началась оценка ущерба, который нанесен медицинским учреждениям в результате паводка. «Предварительные расчеты есть. Но как вода будет дальше отступать, соответственно, финализируем все эти расчеты», — доложил Мурашко. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Минздрав России оценил работу медицинских учреждений во время паводков в ряде регионов. На совещании у президента РФ Владимира Путина с правительством РФ глава ведомства Михаил Мурашко поблагодарил коллег за работу и за то, что «все мероприятия были организованы в срок». «В общей сложности [из зон подтопления] пришлось эвакуировать 21 объект в 11 медицинских организациях. Мы восстанавливаем работу. Самое главное — водоснабжение, поскольку хирургическая деятельность, обеспечение всех санитарных норм в медицинских организациях является ключевой задачей», — сообщил Мурашко, добавив, что выделения дополнительных ресурсов не требуется. По словам министра, в Оренбургской области работает 41 прививочная бригада. «Сложностей в оказании помощи нет. Во всех пунктах временного размещения граждан в Курганской области работают медицинские сотрудники, дополнительно готовы развернуть бригады скорой помощи, подготовили бригады по вакцинации», — отметил Михаил Мурашко. Министр также сообщил, что в Оренбуржье уже началась оценка ущерба, который нанесен медицинским учреждениям в результате паводка. «Предварительные расчеты есть. Но как вода будет дальше отступать, соответственно, финализируем все эти расчеты», — доложил Мурашко.