Подельников арестованной бывшей невестки Чернецкого оставили под стражей

18 апреля 2024 в 10:54 Размер текста - 17 +

Фигуранты уголовного дела находятся под стражей до середины мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Суд отклонил апелляционные жалобы задержанных по подозрению в мошенничестве директора АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и директора ООО «Шудья» Василия Петрова, которые идут по одному уголовному делу вместе с бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. В СИЗО фигурантов отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга еще 21 марта. Судя по картотеке, жалобу Шахмаева рассмотрели 10 апреля, через день — Петрова. Апелляции были отклонены, мужчины будут находиться под стражей до 19 мая. Чернецкая и остальные были задержаны после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Туда силовики пришли по наводке налоговиков. По неподтвержденной информации, группа занималась обналичкой. Речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей, говорил инсайдер URA.RU. Расследованием занимается четвертое Главное следственное управление Следственного комитета Свердловской области. При этом собеседники, знакомые с Анастасией, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд отклонил апелляционные жалобы задержанных по подозрению в мошенничестве директора АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и директора ООО «Шудья» Василия Петрова, которые идут по одному уголовному делу вместе с бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. В СИЗО фигурантов отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга еще 21 марта. Судя по картотеке, жалобу Шахмаева рассмотрели 10 апреля, через день — Петрова. Апелляции были отклонены, мужчины будут находиться под стражей до 19 мая. Чернецкая и остальные были задержаны после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Туда силовики пришли по наводке налоговиков. По неподтвержденной информации, группа занималась обналичкой. Речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей, говорил инсайдер URA.RU. Расследованием занимается четвертое Главное следственное управление Следственного комитета Свердловской области. При этом собеседники, знакомые с Анастасией, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.