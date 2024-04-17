17 апреля 2024

Подельников арестованной бывшей невестки Чернецкого оставили под стражей

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Разное. Курган, сизо, колючая проволока, тюрьма
Фигуранты уголовного дела находятся под стражей до середины мая Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Суд отклонил апелляционные жалобы задержанных по подозрению в мошенничестве директора АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и директора ООО «Шудья» Василия Петрова, которые идут по одному уголовному делу вместе с бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда.

В СИЗО фигурантов отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга еще 21 марта. Судя по картотеке, жалобу Шахмаева рассмотрели 10 апреля, через день — Петрова. Апелляции были отклонены, мужчины будут находиться под стражей до 19 мая.

Чернецкая и остальные были задержаны после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Туда силовики пришли по наводке налоговиков. По неподтвержденной информации, группа занималась обналичкой. Речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей, говорил инсайдер URA.RU. Расследованием занимается четвертое Главное следственное управление Следственного комитета Свердловской области. При этом собеседники, знакомые с Анастасией, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.

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Суд отклонил апелляционные жалобы задержанных по подозрению в мошенничестве директора АО «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и директора ООО «Шудья» Василия Петрова, которые идут по одному уголовному делу вместе с бывшей невесткой вице-спикера свердловского заксобрания Аркадия Чернецкого Анастасией. Соответствующая информация появилась в картотеке Свердловского областного суда. В СИЗО фигурантов отправил Ленинский районный суд Екатеринбурга еще 21 марта. Судя по картотеке, жалобу Шахмаева рассмотрели 10 апреля, через день — Петрова. Апелляции были отклонены, мужчины будут находиться под стражей до 19 мая. Чернецкая и остальные были задержаны после обысков в крупном екатеринбургском бизнес-центре Clever Park. Туда силовики пришли по наводке налоговиков. По неподтвержденной информации, группа занималась обналичкой. Речь может идти о налоговом нарушении на сумму до миллиарда рублей, говорил инсайдер URA.RU. Расследованием занимается четвертое Главное следственное управление Следственного комитета Свердловской области. При этом собеседники, знакомые с Анастасией, допускают, что она могла быть втянута в чужую мошенническую схему. Подробнее об уголовном деле — в сюжете агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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