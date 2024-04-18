В Германии задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России

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Флаг Европейского Союза и других стран, входящих и не входящих в ЕС. 28 марта 2024. Москва, германия, флаг фрг
В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ, передает Der Spiegel Фото:

Полиция немецкого города Байройт арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Также их обвиняют в подготовке диверсий на территории своей страны. Об этом сообщает Der Spiegel.

«Полиция Байройта арестовала двух подозреваемых в шпионаже. Сообщается, что они шпионили за базами США от имени России и планировали нападения на маршруты военного транспорта», — передают журналисты издания. Для поимки подозреваемых был привлечен спецназ. В аресте участвовал и генеральный прокурор Йенс Роммель.

Западные страны периодически задерживают своих граждан по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Только в марте в Польше прошло несколько подобных обысков. В Италии также в тот период задержали пожилого мужчину по аналогичному обвинению.

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Полиция немецкого города Байройт арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Также их обвиняют в подготовке диверсий на территории своей страны. Об этом сообщает Der Spiegel. «Полиция Байройта арестовала двух подозреваемых в шпионаже. Сообщается, что они шпионили за базами США от имени России и планировали нападения на маршруты военного транспорта», — передают журналисты издания. Для поимки подозреваемых был привлечен спецназ. В аресте участвовал и генеральный прокурор Йенс Роммель. Западные страны периодически задерживают своих граждан по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Только в марте в Польше прошло несколько подобных обысков. В Италии также в тот период задержали пожилого мужчину по аналогичному обвинению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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