В Германии задержали двух человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России

18 апреля 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

В Германии задержали двух человек по подозрению в шпионаже в пользу РФ, передает Der Spiegel Фото: Роман Наумов © URA.RU Полиция немецкого города Байройт арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Также их обвиняют в подготовке диверсий на территории своей страны. Об этом сообщает Der Spiegel. «Полиция Байройта арестовала двух подозреваемых в шпионаже. Сообщается, что они шпионили за базами США от имени России и планировали нападения на маршруты военного транспорта», — передают журналисты издания. Для поимки подозреваемых был привлечен спецназ. В аресте участвовал и генеральный прокурор Йенс Роммель. Западные страны периодически задерживают своих граждан по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Только в марте в Польше прошло несколько подобных обысков. В Италии также в тот период задержали пожилого мужчину по аналогичному обвинению. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полиция немецкого города Байройт арестовала двух жителей Германии по подозрению в шпионаже в пользу России. Также их обвиняют в подготовке диверсий на территории своей страны. Об этом сообщает Der Spiegel. «Полиция Байройта арестовала двух подозреваемых в шпионаже. Сообщается, что они шпионили за базами США от имени России и планировали нападения на маршруты военного транспорта», — передают журналисты издания. Для поимки подозреваемых был привлечен спецназ. В аресте участвовал и генеральный прокурор Йенс Роммель. Западные страны периодически задерживают своих граждан по подозрению в шпионаже в пользу РФ. Только в марте в Польше прошло несколько подобных обысков. В Италии также в тот период задержали пожилого мужчину по аналогичному обвинению.