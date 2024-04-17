Курган топит из-за промедления чистки русла Тобола

18 апреля 2024 в 12:55 Размер текста - 17 +

В Кургане до паводка не успели очистить русло реки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Курганская компания «Артель» не смогла завершить расчистку русла реки Тобол в конце 2023 года. Это могло повлиять на заторы и разливы воды в ходе текущего паводка, значительно уменьшив разрушительные последствия. Как развивалась история с очисткой Тобола, отследил корреспондент URA.RU. «По расчистке Тобола работы весь сезон велись в районе Омского моста. <…> В сезон завершить весь цикл работ не успели», — информировал губернатор Курганской области Вадим Шумков подписчиков своего telegram-канала. Работами занималась компания «Артель». Расчистку Тобола возле Омского моста планировали закончить в ноябре 2023 года. Согласно договору, подрядчик должен был очистить 2,4 км русла, расширив его до 40 метров. Планировалось извлечь более 345 тысяч тонн грунта. В августе прошлого года Шумков уже был недоволен темпами проводимых работ. В конце ноября стало известно, что работы по расчистке завершить вовремя не удастся. По сведениям курганского губернатора, при расчете стоимости не был учтен образовавшийся из ила остров на Тоболе. Заказчиком работ, которые направлены на уменьшение последствий паводка на Тоболе, является государственное предприятие «Тюменьвозхоз». Стоимость работ составляет почти 100 млн рублей. Ситуацию также держат на контроле курганские власти. Редакция URA.RU направила запрос в правительство, когда будут завершены работы. Пресс-служба попросила направить официальный запрос, ответ на который поступит позднее. Ранее URA.RU сообщало, что паводок на реке Тобол в Кургане подтопил более 5000 жилых и дачных домов. Уровень разлившейся реки у города составил на 12:00 18 апреля 972 см. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Курганская компания «Артель» не смогла завершить расчистку русла реки Тобол в конце 2023 года. Это могло повлиять на заторы и разливы воды в ходе текущего паводка, значительно уменьшив разрушительные последствия. Как развивалась история с очисткой Тобола, отследил корреспондент URA.RU. «По расчистке Тобола работы весь сезон велись в районе Омского моста. <…> В сезон завершить весь цикл работ не успели», — информировал губернатор Курганской области Вадим Шумков подписчиков своего telegram-канала. Работами занималась компания «Артель». Расчистку Тобола возле Омского моста планировали закончить в ноябре 2023 года. Согласно договору, подрядчик должен был очистить 2,4 км русла, расширив его до 40 метров. Планировалось извлечь более 345 тысяч тонн грунта. В августе прошлого года Шумков уже был недоволен темпами проводимых работ. В конце ноября стало известно, что работы по расчистке завершить вовремя не удастся. По сведениям курганского губернатора, при расчете стоимости не был учтен образовавшийся из ила остров на Тоболе. Заказчиком работ, которые направлены на уменьшение последствий паводка на Тоболе, является государственное предприятие «Тюменьвозхоз». Стоимость работ составляет почти 100 млн рублей. Ситуацию также держат на контроле курганские власти. Редакция URA.RU направила запрос в правительство, когда будут завершены работы. Пресс-служба попросила направить официальный запрос, ответ на который поступит позднее. Ранее URA.RU сообщало, что паводок на реке Тобол в Кургане подтопил более 5000 жилых и дачных домов. Уровень разлившейся реки у города составил на 12:00 18 апреля 972 см.