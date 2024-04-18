Павел Кропотов погиб 13 апреля в Луганске Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Екатеринбурге простились с командиром войсковой части 28331, гвардии полковником Павлом Кропотовым, который погиб в Луганске под обстрелом британских ракет. Проводить героя в последний путь пришли около 200 человек — родные, близкие, друзья и сослуживцы, передает корреспондент URA.RU.

Павел Кропотов родился в 1979 году. Учился в Томском высшем военном командном училище связи, потом в Новочеркасском училище связи. После выпуска был направлен на Дальний Восток, где с лейтенанта дослужился до подполковника. Потом Кропотов служил в 106-й бригаде в Юрге (Кемеровская область). В 2015—2016 годах принимал участие в военной операции России в Сирии. Вернувшись оттуда, он перевелся в войсковую часть под Екатеринбургом.

«Для меня и для всех ребят Павел Александрович был как отец. Скромный, добрый, человечный, всегда помогал в решении любых проблем», — сказал один из присутствующих, майор, чьим командиром был Кропотов. «Да, он был неразговорчивый, мало говорил, но много делал», — добавила другая сослуживица полковника.

На СВО Павел Кропотов не раз попадал под обстрелы. Год назад взрывной волной его выбросило со второго этажа, он получил ранение ноги. Но даже тогда, будучи раненым, он спасал и вытаскивал из-под обломков своих ребят. С тех пор полковник хромал, но не оставил службу.

«Под руководством Кропотова 59-я бригада получила почетное наименование гвардейской. Это о многом говорит — о мужестве, военном мастерстве, героизме и отваге, проявленных личным составом в защите Отечества. Павел Александрович как настоящий командир, офицер, погиб на боевом посту. Память о нем навсегда останется в наших сердцах», — сказали товарищи полковника на церемонии прощания.

Похоронят Павла Кропотова под Ростовом, где живет его семья — жена и двое дочерей. Указом президента полковник посмертно представлен к государственной награде.

Прощание с полковником прошло в окружном Доме офицера Фото: Илья Московец © URA.RU

На церемонии были почетный караул и почетный эскорт Фото: Илья Московец © URA.RU

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