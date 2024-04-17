Последствия снежной бури на Ямале заинтересовали Генпрокуратуру РФ

Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с автомобилистами, застрявшими на трассе Салехард — Аксарка 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Управлением Генпрокуратуры России по УрФО взята на контроль ситуация с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Аксарка-Салехард. Органами прокуратуры автономного округа по поручению Сергея Зайцева будет дана оценка [всех условий произошедшего]», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале.
Окружная прокуратура проверит, были ли автомобилисты своевременно оповещены об опасных погодных условиях, как скоро их эвакуировали, знали ли водители о перекрытиях дорог и оценит действия спасателей. О результатах проверки будет доложено Зайцеву.
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Заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев взял на личный контроль ситуацию с автомобилистами, застрявшими на трассе Салехард — Аксарка 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Управлением Генпрокуратуры России по УрФО взята на контроль ситуация с автомобилистами, попавшими в снежный плен на дороге Аксарка-Салехард. Органами прокуратуры автономного округа по поручению Сергея Зайцева будет дана оценка [всех условий произошедшего]», — сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО в официальном telegram-канале. Окружная прокуратура проверит, были ли автомобилисты своевременно оповещены об опасных погодных условиях, как скоро их эвакуировали, знали ли водители о перекрытиях дорог и оценит действия спасателей. О результатах проверки будет доложено Зайцеву. Из-за снежной бури 17 марта десятки машин оказались в снежной ловушке на трассе Салехард — Аксарка. Автомобилистов эвакуировали специалисты «Ямалспас». Прокуратура ЯНАО начала проверку деятельности чиновников, допустивших создание опасной ситуации.